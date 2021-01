Rada pre reklamu vyniesla verdikt: Sťažnosť SPPK proti Lidlu je neopodstatnená

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Lidl vyzýva SPPK na konštruktívnu spoluprácu namiesto zbytočných sporov.Arbitrážna komisia Rady pre reklamu rozhodla, že spoty spoločnosti Lidl "Lacný Laci" nie sú v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe. Sťažnosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) je teda neopodstatnená. Diskont má za to, že SPPK vo svojej tlačovej správe "Obraciame sa na Radu pre reklamu: vianočné reklamy Lidl sú poburujúce a neetické" zo 17. decembra 2020 hrubo zavádza a poškodzuje jeho dobré meno. Lidl by privítal, ak by sa SPPK s rovnako energiou ako pri tomto neopodstatnenom a celkom zbytočnom hľadaní problémov niekde, kde nie sú, venovala zmysluplným a konštruktívnym systémovým riešeniam na prospech slovenských dodávateľov a zákazníkov.Komora sa na adresu reklám obchodného reťazca v predmetnej tlačovej správe i sťažnosti opakovane vyjadrila neúctivo a to tak voči zákazníkom, ako aj Lidlu. "Už sa musí skončiť obdobie, v ktorom dovoľujeme nadnárodným obchodným reťazcom robiť si pomaly čokoľvek. Čo je to za doba, keď v období covidovej a environmentálnej krízy sú ľudia prostredníctvom reklám nabádaní k plytvaniu potravinami, nezmyselnému nakupovaniu? Vo svete ľudia hladujú a my máme vyhadzovať potraviny do koša, lebo ich kúpime vplyvom reklám až príliš?," pýta sa predseda SPPK Emil Macho. Predseda SPPK tým v podstate naznačil, že slovenskí zákazníci sa nerozhodujú podľa vlastnej potreby a uváženia. Lidl si váži svojich zákazníkov a je presvedčený, že potraviny kupujú za účelom ich konzumácie a nie – ako tvrdí SPPK – na to, aby ich vyhadzovali do koša.Napriek snahe SPPK označiť konanie Lidla za "nezodpovedné k životnému prostrediu, neetické k zákazníkom a nemorálne k slovenským výrobcom potravín" aj prostredníctvom tendenčných a zavádzajúcich informácií sa Rada pre reklamu uzniesla na jednoznačnom verdikte: Komisia hlasovaním rozhodla, že spoty: "Lacný Laci" zadávateľa: Lidl Slovenská republika v.o.s. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. Voči tejto snahe SPPK o poškodenie dobrého mena značky Lidl sa diskont dôrazne ohradzuje, no necháva na zvážení SPPK či sa ospravedlní za svoje výroky. V konečnom dôsledku si však každý zákazník môže urobiť obraz o tejto situácii."Mrzí nás, že Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nepochopila veľmi jednoznačné posolstvo našich reklamných spotov. Našim cieľom je komunikovať zákazníkom, že aj v tejto náročnej dobe tu sme pre nich s výhodnými cenami. Nepochopenie tohto posolstva nás zaráža, ale akceptujeme ho. Čo však akceptovať nedokážeme, je hrubé zavádzanie. SPPK dehonestujúco hovorí o "fetiši lacných potravín", my naproti tomu prezentujeme zodpovedný prístup a aj v tejto náročnej dobe sa snažíme ponúknuť zákazníkom čo najvýhodnejší nákup. Ak SPPK považuje väčšie nákupy za nevhodné nákupné správanie, tak zjavne nepochopila nie len hyperbolu v našich spotoch, ale žiaľ ani zmenu spotrebiteľského správania za ostatný rok," uviedol Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu, a dodal: "Pevne verím, že s SPPK sa zhodneme na tom, že správnou cestou pre zvyšovanie zastúpenia slovenských produktov na našich pultoch je konštruktívny dialóg. V minulosti sme sa o to viackrát pokúsili, no žiaľ bez zásadnejšej odozvy. Opäť preto SPPK vyzývame na spoluprácu, ktorá by bola prospešná pre výrobcov a tiež zákazníkov. My sme pripravení."V poslednom uzavretom obchodnom roku zaplatil Lidl slovenským dodávateľom viac ako 321 500 000 € v nákupných cenách. Medziročne ide o nárast na úrovni 13% alebo inak povedané o takmer 40 miliónov € viac. Domáci dodávatelia zaviezli tretinu všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo zároveň tvorí najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili firmy z Českej republiky s 22%.Informačný servis