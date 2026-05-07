Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Päť svedectiev považovala FIFA za nedostatočné. Tréner hráčky sexuálne obťažoval, žiadal nahé fotografie a vyhrážal sa im
Štyri roky po tom, čo sa Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rozhodla neudeliť sankcie ...
7.5.2026 (SITA.sk) - Manželka kouča je verejnou tvárou a hlavnou hnacou silou návrhu zákona proti "falošným obvineniam".
Štyri roky po tom, čo sa Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rozhodla neudeliť sankcie argentínskemu trénerovi Diegovi Guaccimu – napriek tomu, že ho päť hráčok obvinilo z obťažovania a zneužívania – sa prihlásili ďalšie tri futbalistky, aby ho verejne odsúdili.
"Obťažoval ma kvôli mojej sexualite. Na každom tréningu mi hovoril, že môj výkon závisí od toho, či som so svojou partnerkou alebo nie. Aby som mohla byť v národnom tíme, musím mať rovnakú odvahu, akú mám verejne prejaviť svoju sexualitu, ako keby byť lesba bola zlá vec. Nútil ma sprchovať sa samu, mimo tímu, v obrovskej šatni, kde som sa bála, že sa mi niečo stane," povedala Aldana Videla Quintanová.
"Rozhodla som sa prehovoriť po jedenástich rokoch. Robím to pre dievčatá, pre nové generácie, pre ženy. Je veľmi dôležité, aby existovali procesy odškodnenia i obnovy a aby ľudia, ktorí prekračujú hranice, mohli brať zodpovednosť za svoje činy," uviedla Mabel Velardeová.
"Keď som prišla do River Plate, mala som 20 rokov. Guacci ma obťažoval, žiadal ma o nahé fotografie a ak by som ich neposlala, nehrala by som. Povedal mi, že ak by som niečo povedala, bude ma všade hľadať, aby ma zabil. Musela som zo strachu opustiť klub, ktorý tak milujem," napísala Florencia Mercauová, ktorej slová musela prečítať právnička, ktorá hráčky zastupuje.
Pokúsila sa o samovraždu a stále sa nespamätala z toho, čo jej urobil. Tieto tri nové hlasy sa pridávajú k predošlým piatim, ktoré v máji 2021 odsúdili Guacciho – vtedy zodpovedného za ženské národné tímy do 15 a 17 rokov – za obťažovanie a sexuálne zneužívanie.
"Si schopná byť znásilnená, aby si sa dostala do národného tímu?", "Si hrozná, tučná", "Ak budeš takto hrať ešte raz, zamknem ťa v sprchách a vy*ukám ťa do zadku", sú niektoré z fráz zahrnutých v sťažnostiach podaných futbalistkami.
Guacci so svojou manželkou žalovali štyri hráčky aj novinárov, ktorí o kauze informovali. Žiadali 25 miliónov pesos, čo je v prepočte približne 1 234 565 eur.
"Keď to nahlásite, často sa z futbalistky stanete obeťou, alebo v tomto prípade obvinení z vymýšľania siete lží s cieľom zničiť kariéru údajne čestného človeka," povedala Gabriela Gartonová, bývalá brankárka argentínskeho národného tímu, podľa webu clarin.com.
"Posolstvo, ktoré vysielajú, je smutné a nebezpečné - ak prehovoríte, skončíte horšie ako predtým. Nemôžeme dovoliť, aby budúcnosť ženského futbalu bola tichom zrodeným zo strachu," priblížila Camila Gómezová Aresová.
Prípad pôvodne preskúmala Etická komisia FIFA, ktorá odporučila sankcionovať trénera. Konečné rozhodnutie však pripadlo na Rozhodcovskú komoru. Hráčky sa nemohli proti konečnému rozhodnutiu odvolať, pretože v týchto typoch interných administratívnych procesov FIFA nie sú považované za "strany" konania, ale sú zastúpené svojím odborovým zväzom.
Až 40-stranová záverečná správa FIFA stanovila, že dôkazy boli "nedostatočné" na potvrdenie obvinení. V rozhodnutí sa však výslovne zdôraznilo, že tento záver by sa nemal považovať za priznanie neviny ani za vyhlásenie, že obvinený konal v súlade s Etickým kódexom FIFA.
Tréner tvrdí, že obvinenia proti nemu sú súčasťou "siete klamstiev" vymyslených s cieľom zničiť jeho kariéru. Tvrdí, že on a jeho manželka sú "obeťami falošných obvinení".
Manželka kouča je verejnou tvárou a hlavnou hnacou silou návrhu zákona proti "falošným obvineniam". Hráčky tvrdia, že tento projekt využíva ich prípad na propagáciu myšlienky, že obvinenia zo zneužívania sú podvodné, a tým disciplinárne postihuje a umlčuje obete.
Ďalej uviedli, že od podania sťažnosti boli na sociálnych sieťach vystavené "obťažovaniu, vyhrážkam a verejnému hanobeniu" od spolupracovníkov kormidelníka.
Zdroj: SITA.sk - Päť svedectiev považovala FIFA za nedostatočné. Tréner hráčky sexuálne obťažoval, žiadal nahé fotografie a vyhrážal sa im © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnusné frázy
Ticho zrodené zo strachu
Vraj je on sám obeť
