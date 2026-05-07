Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Real Madrid nastúpi v El Clásicu v stave veľkého napätia a chaosu. Má to niečo spoločné s nespokojným Mbappém?
Nedeľňajší duel na Camp Nou proti FC Barcelona bude pre Real Madrid ako vždy mimoriadne dôležitý, no klub prežíva napäté chvíle aj v iných aspektoch. Španielsky futbalový klub Real Madrid nastúpi v ...
7.5.2026 (SITA.sk) - Nedeľňajší duel na Camp Nou proti FC Barcelona bude pre Real Madrid ako vždy mimoriadne dôležitý, no klub prežíva napäté chvíle aj v iných aspektoch.
Španielsky futbalový klub Real Madrid nastúpi v nedeľňajšom prestížnom súboji El Clásico na pôde rivala FC Barcelona v stave veľkého napätia a chaosu. Prehra "bieleho baletu" aj remíza by znamenala, že Blaugranas by spečatili úspešnú obhajobu titulu v La Lige.
Zverenci trénera Álvara Arbelou za Kataláncami zaostávajú o 11 bodov, pričom do konca sezóny zostáva absolvovať už len štyri kolá. Los Blancos smerujú k tomu, že v druhej sezóne po sebe nezískajú významnú trofej. V klube, v ktorom je úspech nadovšetko, je preto pochopiteľné, že panuje kríza a tlak narastá.
Okolie Realu sa stalo toxickým, fanúšikovia protestujú proti hviezdnemu útočníkovi Kylianovi Mbappému, ktorého vinia z nedostatočného nasadenia, klubom tiež otriasli dve bitky počas tréningov. Snahu zlepšiť situáciu komplikuje aj zranenie obrancu Ferlanda Mendyho, ktorý bude mimo hry približne päť mesiacov.
Prezident Florentino Pérez zvažuje odvážny krok tým, že by do hry vstúpil bývalý tréner klubu José Mourinho. Jeho návrat by mohol v klubovej kabíne spôsobiť ďalšie vášne. Súčasný kouč Arbeloa, ktorý v januári nahradil Xabiho Alonsa, je v konflikte hneď s niekoľkými hráčmi.
V priebehu týždňa sa počas tréningu takmer pohádali stredopoliari Aurélien Tchouaméni a Federico Valverde, čo naznačuje hlboké rozdelenie v tíme. Španielsky denník Marca konštatuje, že rozdiely medzi hráčmi sú zjavné a niektorí komunikujú len s ťažkosťami.
Problém medzi sebou mali nedávno aj obrancovia Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras, klub však tento incident označil za izolovaný a vyriešený.
Ďalším bodom napätia je Mbappého pobyt na dovolenke na Sardínii počas zotavovania sa zo zranenia. Fanúšikovia Realu žiadajú o jeho odchod z klubu, pod petíciu sa podpísalo už takmer 30 fanúšikov. Zdroj z okolia francúzskeho futbalistu kritiku označil za prehnanú, no aj tréner Arbeloa naznačil potrebu väčšieho odhodlania zo strany hráčov.
"Real Madrid nevytvorili hráči, ktorí hrajú v smokingu, ale tí, ktorí odchádzajú zo zápasu s zašpinenými a spotenými dresmi, vďaka úsiliu a obeti," vyhlásil Arbeloa po víťazstve nad Espanyolom Barcelona, v ktorom real oddialil majstrovské oslavy FC Barcelona.
Návrh na opätovné angažovanie Mourinha je kontroverzný, avšak Pérez ho považuje za ideálneho kandidáta. Portugalčan svojou predchádzajúcou prácou oslabil dominantné obdobie Kataláncov, čo viedlo k "vyhoreniu" trénera Pepu Guardiolu.
Real v ostatných rokoch prišiel o lídrov ako Luka Modrič, Toni Kroos či Nacho Fernández. Optimizmus vidí v Mourinhovi možnosť znovu vybudovať disciplínu a zápal v kabíne, hoci mnoho ľudí očakáva opak.
Pred Realom však teraz stojí hlavná úloha - pripraviť sa na El Clásico tak, aby sa po nedeľňajšom zápase FC Barcelona na Camp Nou netešil z titulu.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid nastúpi v El Clásicu v stave veľkého napätia a chaosu. Má to niečo spoločné s nespokojným Mbappém? © SITA Všetky práva vyhradené.
