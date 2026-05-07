Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Monika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

07. mája 2026

Real Madrid nastúpi v El Clásicu v stave veľkého napätia a chaosu. Má to niečo spoločné s nespokojným Mbappém?


Tagy: Camp Nou El Clásico La Liga 2025/2026

Nedeľňajší duel na Camp Nou proti FC Barcelona bude pre Real Madrid ako vždy mimoriadne dôležitý, no klub prežíva napäté chvíle aj v iných aspektoch. Španielsky futbalový klub Real Madrid nastúpi v ...



Zdieľať
7.5.2026 (SITA.sk) - Nedeľňajší duel na Camp Nou proti FC Barcelona bude pre Real Madrid ako vždy mimoriadne dôležitý, no klub prežíva napäté chvíle aj v iných aspektoch.


Španielsky futbalový klub Real Madrid nastúpi v nedeľňajšom prestížnom súboji El Clásico na pôde rivala FC Barcelona v stave veľkého napätia a chaosu. Prehra "bieleho baletu" aj remíza by znamenala, že Blaugranas by spečatili úspešnú obhajobu titulu v La Lige.

Zverenci trénera Álvara Arbelou za Kataláncami zaostávajú o 11 bodov, pričom do konca sezóny zostáva absolvovať už len štyri kolá. Los Blancos smerujú k tomu, že v druhej sezóne po sebe nezískajú významnú trofej. V klube, v ktorom je úspech nadovšetko, je preto pochopiteľné, že panuje kríza a tlak narastá.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Okolie Realu sa stalo toxickým, fanúšikovia protestujú proti hviezdnemu útočníkovi Kylianovi Mbappému, ktorého vinia z nedostatočného nasadenia, klubom tiež otriasli dve bitky počas tréningov. Snahu zlepšiť situáciu komplikuje aj zranenie obrancu Ferlanda Mendyho, ktorý bude mimo hry približne päť mesiacov.

Prezident Florentino Pérez zvažuje odvážny krok tým, že by do hry vstúpil bývalý tréner klubu José Mourinho. Jeho návrat by mohol v klubovej kabíne spôsobiť ďalšie vášne. Súčasný kouč Arbeloa, ktorý v januári nahradil Xabiho Alonsa, je v konflikte hneď s niekoľkými hráčmi.

V priebehu týždňa sa počas tréningu takmer pohádali stredopoliari Aurélien Tchouaméni a Federico Valverde, čo naznačuje hlboké rozdelenie v tíme. Španielsky denník Marca konštatuje, že rozdiely medzi hráčmi sú zjavné a niektorí komunikujú len s ťažkosťami.

Problém medzi sebou mali nedávno aj obrancovia Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras, klub však tento incident označil za izolovaný a vyriešený.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ďalším bodom napätia je Mbappého pobyt na dovolenke na Sardínii počas zotavovania sa zo zranenia. Fanúšikovia Realu žiadajú o jeho odchod z klubu, pod petíciu sa podpísalo už takmer 30 fanúšikov. Zdroj z okolia francúzskeho futbalistu kritiku označil za prehnanú, no aj tréner Arbeloa naznačil potrebu väčšieho odhodlania zo strany hráčov.

"Real Madrid nevytvorili hráči, ktorí hrajú v smokingu, ale tí, ktorí odchádzajú zo zápasu s zašpinenými a spotenými dresmi, vďaka úsiliu a obeti," vyhlásil Arbeloa po víťazstve nad Espanyolom Barcelona, v ktorom real oddialil majstrovské oslavy FC Barcelona.

Návrh na opätovné angažovanie Mourinha je kontroverzný, avšak Pérez ho považuje za ideálneho kandidáta. Portugalčan svojou predchádzajúcou prácou oslabil dominantné obdobie Kataláncov, čo viedlo k "vyhoreniu" trénera Pepu Guardiolu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Real v ostatných rokoch prišiel o lídrov ako Luka Modrič, Toni Kroos či Nacho Fernández. Optimizmus vidí v Mourinhovi možnosť znovu vybudovať disciplínu a zápal v kabíne, hoci mnoho ľudí očakáva opak.

Pred Realom však teraz stojí hlavná úloha - pripraviť sa na El Clásico tak, aby sa po nedeľňajšom zápase FC Barcelona na Camp Nou netešil z titulu.


Zdroj: SITA.sk - Real Madrid nastúpi v El Clásicu v stave veľkého napätia a chaosu. Má to niečo spoločné s nespokojným Mbappém? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Camp Nou El Clásico La Liga 2025/2026
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Mexičania hrozili hráčom vylúčením z kádra pre domáce MS 2026. Čo musia futbalisti splniť?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 