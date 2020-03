Päť tipov k čistej a usporiadanej domácnosti

Určiť si priority pre upratovanie

Preč so zbytočnými a veľkými vecami

Zlaté pravidlo: zhora dole

Obnovte žiarivosť oblečenia

Sklené plochy bez šmúh

20.3.2020 (Webnoviny.sk) -V domácnosti sú miesta, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť a častejšiu dezinfekciu. Minimálne raz týždenne sa venujte toalete, kúpeľni a kuchyni. Sú to miesta, kde sa môže hromadiť najviac nečistôt. Navyše, sú výkladnou skriňou každej domácnosti. Na vašom upratovacom zozname by preto nemali chýbať pravidelnejšie v porovnaní s ďalšími miestami v byte alebo v dome. Rovnako nezabúdajte na frekventovaných miestach utierať prach, ktorý môže mať negatívny dopad na zdravie.Tip: Nový kúpeľňový čističúčinne odstraňuje zvyšky vodného kameňa, vody a mydla a poskytuje brilantný lesk vo vani a sprche. Fľaša je vyrobená zo 100% recyklovaného plastu.Tip:prichádza s novým, prémiovejším balením. V porovnaní s inými WC blokmi je výnimočné ich "dvojaké" uvoľňovanie vône. Primárna vôňa sa uvoľňuje pri suchom stave WC bloku a sekundárna pri kontakte WC bloku s vodou.je teraz k dispozícii aj v kombinácií vôní levandule a kvetu bavlny.Rozhliadnite sa okolo seba a uvidíte, čo všetko vám zavadzia a vďaka čomu by ste mohli mať viac priestoru, najmä ak žijete v byte. Aj vám sa občas vedľa postele hromadia veci, ktoré len tak hodíte na jedno miesto? Alebo ste úplne zbytočne položili do rohu izby sušiak či nepotrebné krabice? Preč s tým! Čím menej zbytočných vecí, tým lepšie.Vyčleňte si samostatný priestor, napríklad v komode či komore, kde budete ukladať väčšie, nepraktické alebo často nepoužívané veci. Menšie veci, napríklad oblečenie, kozmetika a elektronika, by mali mať svoje stabilné miesto. Učte aj svoje deti, že čokoľvek použijú, treba to vrátiť na pôvodné miesto.Pre usporiadanie vecí platí základné pravidlo "zhora dole". Vyčleňte si veci, ktoré nepoužívate alebo sú potrebné len výnimočne, a uložte ich na najvyššie poličky v skrini, šatníku a v komore. Podľa dôležitosti a ich využitia v domácnosti postupujte až po najnižší šuplík, respektíve poličku. Rovnako prispôsobte uloženie vecí aj podľa toho, ktorým členom rodiny patria. Hračky pre detí patria logicky na zem alebo najnižšie poličky, aby ich mali vaše ratolesti na dosah a neprišli k úrazu.Hovorí vám niečo "kapsulový šatník"? Ak nie, možno mu celkom rýchlo prídete na chuť. Jeho podstata spočíva v maximálnom využití minimálneho počtu kusov. Ak teda rada nakupujete, stavte na nadčasové a ľahko kombinovateľné kúsky. Uvidíte, že vám stačí 20 kusov oblečenia a dokážete z nich vyskladať každý deň iný outfit počas celej jari. Nezabúdajte však na kvalitnú starostlivosť o oblečenie, aby si dlhodobo zachovalo žiarivosť a tvary.Tip: S pracím gélomvrátite oblečeniu svieže farby a zachováte ich pôvodný tvar. Vylepšené zloženie, s technológiou Repair-Complex sa aktívne stará o farby a vlákna látok a zachováva ich ako nové taktiež predchádza vyblednutiu a vracia vláknam pevnosť aj pružnosť.Sklené povrchy len veľmi ťažko udržíte po dlhú dobu čisté a bez šmúh. Našťastie, ich čistenie si nevyžaduje priveľa námahy, stačí dobrý čistiaci prostriedok a rýchlo zatočíte s prachom, fľakmi či odtlačkami od pohárov. Náročnejšie je to s leštením pohárov. Ani v tom prípade netreba lúskať žiadnu alchýmiu. Vezmite do ruky dve (ideálne látkové) utierky, jednou držte pohár za spodnú časť alebo stopku, druhou leštite povrch pohára.Zvlášť pozornosť venujte svojím oknám, ktoré si po zime priam žiadajú poriadnu "revitalizáciu". Nezabudnite tiež na žalúzie, kľučky, záhyby okien či parapetné dosky.Tip:sa dokonalo postará o všetky sklené povrchy. Inovatívna Liquid Glass Technológia s novou 3v1 receptúrou ponúka perfektný lesk, dlhodobú ochranu a dokonca opraví mikro škrabance, ktoré sa vyskytujú na povrchu skla a sú spôsobené bežným používaním. Vaše okná a ostatné povrchy sa budú lesknúť ako nové.Tip: Objavte tajomstvo sily a jemnosti s novinkami značky– prostriedkov na ručné umývanie riadu. Pur s vôňou granátového jablka a figy alebo variant inšpirovaný Madagaskarom s kombináciou vône marakuje a pomaranča si jednoducho a rýchlo poradia s nečistotami a mastnotou. Riad netreba čistiť silou, zloženie Pur-u pôsobí hĺbkovo a uvoľňuje akúkoľvek nečistotu.Informačný servis