Železnice Slovenska upozorňujú na dočasnú výluku, cestujúcich prepravia v danom úseku autobusmi

20.3.2020 (Webnoviny.sk) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú cestujúcich na výluku v úseku Štrbské Pleso - Štrba, pre ktorú budú cestujúcich prepravovať náhradnými autobusmi. Výluka potrvá od 23. do 27. marca v čase od 8:40 do 14:20.Železnice budú na uvedenom úseku odstraňovať krovia, náletové dreviny, konáre stromov a pripravovať okolie koľají na rekonštrukciu ozubnicovej trate. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúcich budú prepravovať náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.