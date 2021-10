Patakyová zhodnotila nezákonné sterilizácie, je podľa nej potrebná participácia viacerých rezortov

Stretnutie pracovnej skupiny

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pri hľadaní efektívneho mechanizmu zahladenia ujmy nútenej sterilizácie je potrebná participácia viacerých rezortov. Zhodnotila to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vo svojom statuse na sociálnej sieti po stretnutí venovanom sterilizáciám uskutočneným v rozpore s právom, obeťami ktorých boli prevažne rómske ženy.Na okrúhlom stole sa zúčastnili reprezentanti rezortov spravodlivosti, zdravotníctva, práce, financií či splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková Zástupkyne Ministerstva spravodlivosti SR na štvrtkovom stretnutí uviedli, že v danej problematike je rezort aktívny a vo veci sa stretla aj pracovná skupina. Zástupkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR potvrdila, že rezort bude pri hľadaní riešení súčinný.Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka Ministerstva financií SR bude možné uvoľniť finančné zdroje na riešenie problému. Zástupkyňa Ministerstva zdravotníctva SR konštatovala, že ide o senzitívnu záležitosť a zároveň pripomenula, že doposiaľ nebol pri sterilizáciách v rozpore s právom dokázaný úmysel.Patakyová priblížila, že v úvode poukázala na dôvody hľadania mechanizmu zahladenia ujmy, ktorú ženy pri sterilizácii v rozpore so zákonom utrpeli. Dodala, že na danú tému upozorňuje od roku 2018. Podľa nej Slovensku môže ako inšpirácia slúžiť situácia v Českej republike, kde bol nedávno schválený zákon o odškodnení žien, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom.„Keďže ide o úkony, ktoré sa udiali v minulosti, je potrebné dohľadať dokumentáciu a iné ďalšie doklady a dáta, na základe ktorých bude možné potvrdiť, že k sterilizácii v rozpore s právom došlo,“ napísala.Za dôležité považuje zohľadnenie zistenia Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá mapovala prípady na Slovensku a v mnohých z nich podľa nej bola sterilizácia vykonaná pod nátlakom a bez slobodného súhlasu. Ombudsmanka chce veriť, že okrúhly stôl predznamenáva, že v blízkej budúcnosti Slovensko pristúpi k vhodnému systémovému riešeniu daného problému.„Ako upozornil komisár Rady Európy pre ľudské práva Thomas Hammarberg, ktorý pôsobil od roku 2006 do roku 2012, aj keď nie je preukázaný systémový charakter sterilizácií v rozpore s právom, štát má zodpovednosť zabezpečiť, aby k nim vôbec nedochádzalo,“ parafrázovala Patakyová.Podľa nej uvedené platí osobitne v kontexte súhlasu, ktorý bol vyžadovaný od roku 1966, avšak podrobnejšie rozpracovanie poskytovania slobodného a vážneho súhlasu absentovalo.