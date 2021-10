Europoslanci sa rozohnili počas rozpravy o Pandora Papers, kritizovali vlády členských štátov

Odhalenie ukrytých transakcií

Obvinenie vlád členských štátov



Pandora Papers

Obsahujú 6,4 milióna dokumentov, takmer tri milióny obrázkov, viac ako milión e-mailov a takmer pol milióna tabuliek. Medzi viac ako 330 súčasnými a bývalými politikmi z 90 krajín, ktorých správa identifikuje ako príjemcov tajných účtov, sú jordánsky kráľ Abdalláh II., bývalý britský premiér Tony Blair, český premiér Andrej Babiš, či spolupracovníci ruského prezidenta Vladimira Putina, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho úzky okruh alebo rodina a spolupracovníci azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu vyslovili rozhorčenie a znechutenie zo zistení globálneho projektu Pandora Papers, na ktorom sa podieľa medzinárodná sieť investigatívnych novinárov. Informovala o tom oficiálna stránka parlamentu.Informácie Pandora Papers, ktoré v nedeľu zverejnilo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov, odhaľujú predtým ukryté transakcie elít a skorumpovaných, a tiež to, ako využívajú offshorové účty na ukrývanie majetkov v celkovej hodnote biliónov dolárov.Mnohé z účtov boli podľa správy vytvorené s cieľom vyhnúť sa plateniu daní a z iných podozrivých dôvodov ukryť majetky.Europoslanci počas rozpravy odsúdili vlády Európskej únie za hromadné vyhýbanie sa daniam pre ich neschopnosť náležite reformovať zastarané daňové zákony. Niektorí rečníci síce ocenili mierny pokrok dosiahnutý pri vylepšovaní európskej legislatívy, no obvinili vlády členských štátov a Európsku komisiu, že urobili príliš málo pre odstránenie dier v zákonoch.Poslanci okrem iného zdôraznili, že bude potrebné urýchlene uzavrieť medzinárodnú dohodu o zdaňovaní podnikov a implementovať to do práva EÚ.