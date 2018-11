Pätnásťročný Öncü najmladším víťazom v histórii Moto3

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

VC Valencie



Moto3: 1. Can Öncü (Tur./KTM) 43:06,370 min., 2. Jorge Martin (Šp./Honda) +4,071 s, 3. John McPhee (V.Brit./KTM) +6,130



Konečné poradie MS (po 18 pretekoch): 1. Martin 260 bodov, 2. Fabio Di Giannantonio (Tal./Honda) 218, 3. Marco Bezzecchi (Tal./KTM) 214

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valencia 18. novembra (TASR) - Turecký motocyklový pretekár Can Öncü na KTM vstúpil do histórie ako najmladší víťaz pretekov v triede Moto3. Vo veku 15 rokov a 115 dní triumfoval v nedeľu na Veľkej cene Valencie, záverečnom podujatí tohtoročného seriálu MS.Šampión Red Bull Rookies' Cup-u dostal od organizátorov voľnú kartu a absolvoval svoje vôbec prvé preteky v seriáli. Predstavil sa v ňom ako najmladší jazdec v dejinách. Premiérový štart dokázal premeniť v senzačný triumf, v záverečnom kole sa na mokrej trati tesne vyhol pádu a napokon vyhral s náskokom štyroch sekúnd pred domácim Španielom a už istým majstrom sveta Jorgem Martinom na Honde.Öncü sa stal historicky prvým tureckým víťazom v Moto3. Kvôli jeho veku mu dokonca nedovolili oslavovať na pódiu so šampanským. Spŕšku perlivého moku však dostal od Martina i tretieho Brita Johna McPheeho.citovala tureckého tínedžera agentúra AFP.