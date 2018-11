Hirscher je víťazom slalomu v Levi, Kristoffersena zdolal o 9 stotín

Na snímke rakúsky slalomár Marcel Hirscher na trati prvého kola slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo fínskom Levi 18. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Levi 18. novembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher zvíťazil v nedeľnom slalome Svetového pohára vo fínskom Levi. V úvodnej súťaži celej sezóny zdolal Nóra Henrika Kristoffersena o 9 stotín sekundy, tretí skončil Švéd Andre Myhrer s odstupom 1,41 s. Dvadsaťdeväťročný obhajca veľkého aj malých glóbusov za slalom a obrovský slalom si vyjazdil 59. triumf vo SP.Slovenskému reprezentantovi Adamovi Žampovi nevyšiel vstup do novej sezóny SP, keď vypadol v 1. kole. Ešte na plochej časti pred prvým medzičasom zachytil žŕdku špicom lyže a hoci vošiel do ďalšej bránky, v zmysle regúl pre automatickú diskvalifikáciu nepokračoval v jazde. Žampa mal štartové číslo 31 a s 55-kou bojoval Matej Falat, ktorý prenikol dopredu na 38. priečku a 59 stotín ho delilo od 30-ky do 2. kola. V hornej časti mu chýbala dravosť a ani v nájazde do strminy ešte nedupol na plyn, čo ho stálo postup.Prvé mužské preteky SP naznačili, že medzi husto uloženými bránkami sa odohrá štvrtý diel slalomárskej drámy Hirscher vs. Kristoffersen. Rakúšan predviedol v 1. kole tradičnú dravú jazdu s viacerými polohamia zdalo sa, že sa k jeho času 54,27 s nikto nepriblíži. Lenže čistou jazdou sa to podarilo opäť Nórovi, ktorý zaostal len 7 stotín. Na dohľad superfavoritov sa z druhej žrebovanej osmičky štartujúcich vyšvihli Francúzi, Noel Clement stratil 38 stotín, Victor Muffat-Jeandet rovnú polsekundu.Tri roky sa dvaja fenomenálni technici úplne nerušene pasujú o titul slalomového kráľa vo SP. Pred tromi rokmi bol úspešný Kristoffersen, po ňom dvakrát Hirscher, ktorý nadviazal na predchádzajúce tri malé glóbusy. Nórsky sok bol jediný, ktorý dokázal na jednu sezónu prerušiť v roku 2016 jeho slalomovú hegemóniu.V uplynulom ročníku skončil Kristoffersen za Hirscherom na druhom mieste v celkovom poradí SP i hodnotení slalomu a obhajca glóbusov zdolal veľkého rivala aj v úvodnej súťaži novej sezóny. V polárnom stredisku sa v 2. kole najlepší predstavili už s pozmenenou viditeľnosťou po západe slnka. Muffat-Jeandet predviedol výborný štart a rytmus si držal takmer celú jazdu, ale v závere sa dopustil chyby, ktorou sa pripravil o šancu na kvalitný výsledok. Noel takisto išiel s výrazným náskokom, ale v rovnakej bránke zopakoval zaváhanie svojho krajana. Na pódium sa aj vďaka tomu vyšvihol Myhrer, ktorý bol po 1. kole na deviatej priečke. Kristoffersen spravil chybu medzi druhým a tretím medzičasom, napriek tomu však prišiel s vysokým náskokom na Myhrera a hodil Hirscherovi rukavicu. Rakúšan ju zodvihol, v porovnaní s Nórom išiel súrodejšie, celú jazdu bol v zelených číslach a tie si udržal až do cieľa.