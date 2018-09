Pátrajú po 42-ročnej Terézii, vo štvrtok odišla z domu a nevrátila sa

Na snímke nezvestná 42-ročná Terézia Györgyová z Čeboviec v okrese Veľký Krtíš Foto: FOTO TASR - KR PZ Banská Bystrica Foto: FOTO TASR - KR PZ Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čebovce 7. septembra (TASR) - Nezvestnosť 42-ročnej Terézie Györgyovej z Čeboviec v okrese Veľký Krtíš ohlásil vo štvrtok večer na polícii jej manžel. Nezvestná mala ráno okolo 8.00 h odísť z miesta trvalého bydliska na autobus do Veľkého Krtíša, odkedy o sebe nedala nikomu vedieť.Žena je 160 cm vysoká, štíhlej postavy, má modré oči, svetlé rovné vlasy po plecia, piercing v pupku a tiež na ľavej strane nosa. Na sebe má mať oblečenie bledej farby, so sebou dámsku kabelku tmavozelenej farby.V prípade akýchkoľvek informácií k nezvestnej, ktoré by mohli napomôcť k jej vypátraniu, ich treba oznámiť osobne na najbližšom útvare Policajného zboru alebo na linku tiesňového volania č. 158.