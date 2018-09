Vedci skúmali vodu z Balatonu, našli stopy antidepresív

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 7. septembra (TASR) - Vody najväčšieho maďarského jazera Balaton obsahujú pomerne veľké množstvo účinnej látky antidepresív a liekov proti epilepsii. Vyplýva to z výsledkov výskumu vedcov Balatonského limnologického ústavu (BLI), o ktorých v piatok informoval regionálny spravodajský server Sonline.hu.Vzorky vody odobrali na 57 miestach pri severnom i južnom brehu jazera, pri meste Siófok, ako aj pri ústí vodného kanála Sió.Vzorky obsahovali najčastejšie účinné látky antidepresív a liekov proti epilepsii, ktorých chemická štruktúra je veľmi stabilná, dostávajú sa vo veľkom množstve von z organizmu a v prírode sa ťažko rozpúšťajú, povedal vedúci skupiny experimentálnej zoológie ústavu Zsolt Pirger.Ako dodal, týchto účinných látok je vo vode väčšie množstvo aj preto, lebo ide o často nasadzované farmaceutiká v Maďarsku.Cieľom výskumu ekologického stavu vôd Balatonu je zistiť, aké vonkajšie vplyvy pôsobia na ekosystém jazera i riek, aj z hľadiska pozostatkov liekov. Podľa doterajších výsledkov stopy farmaceutík nemajú krátkodobé ekologické vplyvy, avšak podľa BLI treba vo výskume pokračovať, pretože zatiaľ nie sú známe ich dlhodobé vplyvy.Tieto účinné látky v jazere neznamenajú žiadne riziko pre človeka. Aj keby niekto teoreticky vypil až 1000 litrov vody z Balatonu, dostal by do seba iba toľko účinnej látky, koľko obsahuje jediná tabletka, zdôraznil BLI.