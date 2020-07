Pátranie po herečke Nayi Rivere pokračuje, hlboké jazero jej telo nemusí nikdy vyplaviť

aktualizované 10. júla 13:51



10.7.2020 (Webnoviny.sk) -Záchranári plánujú v piatok pokračovať v pátraní po americkej speváčke a herečke Nayi Rivere, ktorá je od stredy nezvestná. Predpokladajú pritom, že sa utopila.Tridsaťtriročná predstaviteľka Santany Lopez zo seriálu Glee (2009 - 2015) si v stredu popoludní pri jazere Piru, severozápadne od Los Angeles, prenajala čln a vyrazila na výlet so štvorročným synom. Toho neskôr našli v člne samého.Jazero, ktoré je asi hodinu jazdy autom od Los Angeles, a jeho okolie prehľadávali desiatky ľudí, zväčša potápačov, s pomocou vrtuľníkov, dronov a štvorkoliek. Na noc však akciu prerušili.V oblasti, kde našli opustený čln s dieťaťom, je voda hlboká až deväť metrov a kalné vody sú plné rastlín, ktoré potápačom komplikujú pátranie. Podľa Kevina Donoghuea z úradu šerifa okresu Ventura majú problémy vidieť na viac ako jednu stopu pred seba. "Ak je telo zachytené v niečom pod vodou, nemusí ho nikdy vyplaviť," doplnil Donoghue.Rivera, ktorá žila v Los Angeles, mala skúsenosti s člnkovaním na jazere v národnom parku Los Padres. Záznam z bezpečnostnej kamery ukazuje, ako v stredu okolo 13:00 spolu so synom odchádza v prenajatom člne.Keď sa nevrátila, išiel ju prenajímateľ hľadať a čln našiel v severnej časti jazera. Na palube bol len spiaci chlapec, ktorý vyšetrovateľom povedal, že si boli s matkou zaplávať, on sa vrátil na loď a ona nie.Chlapec mal na sebe záchrannú vestu a druhú záchrannú vestu našli na palube spolu s Riverinou peňaženkou a dokladmi. Herečka sa podľa predpokladov stala obeťou tragickej nehody a utopila sa, konštatoval úrad šerifa. Chlapec je zdravý a v bezpečí u príbuzných.Nayu Riveru môžu diváci a diváčky poznať aj zo seriálu The Royal Family (1991- 1992), v ktorom stvárňovala Hillary Winston. V rokoch 2002 až 2006 sa predstavila v niekoľkých epizódach The Bernie Mac Show (2001 - 2006).Menšie úlohy si vyskúšala aj v ďalších televíznych projektoch či vo filmoch At the Devil's Door (2014) a Mad Families (2017).V roku 2011 podpísala zmluvu s hudobným vydavateľstvom Columbia Records, prostredníctvom ktorého mala vydať svoj debutový album, no ten sa dosiaľ nedostal na trh. V roku 2013 predstavila singel Sorry, v ktorom hosťuje jej bývalý snúbenec Big Sean.V roku 2014 sa vydala za herca Ryana Dorseyho, ktorý je otcom jej syna Joseyho Hollisa. Pár sa v roku 2018 rozviedol a dohodol na spoločnom opatrovníctve potomka.