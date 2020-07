Vojvodkyňa Meghan chce zabrániť zverejneniu mien priateliek z jej žaloby na bulvárne noviny

Noviny sa mali vyhrážať

Žalovaní vinu popierajú

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Meghan , vojvodkyňa zo Sussexu, vo štvrtok požiadala súd, aby zabránil novinám Mail on Sunday vo zverejnení mien jej piatich priateliek, ktoré ju vlani obraňovali v anonymnom rozhovore pre americký magazín People.Ten v súčasnosti súvisí s jej žalobou na bulvárne noviny Mail on Sunday a ich vydavateľa Associated Newspapers za články s úryvkami "súkromného a dôverného" listu, ktorý Meghan napísala otcovi niekoľko mesiacov po svadbe s princom Harrym v roku 2018.Vojvodkyňa Meghan vo svojej svedeckej výpovedi podanej na britskom vyššom súde uvádza, že sa noviny vyhrážali zverejnením mien piatich žien, ktoré sa s People zhovárali anonymne, no sú menované v súdnych dokumentoch v rámci jej žaloby.Noviny sa podľa jej slov zverejnením snažia dosiahnuť zisk a odviesť pozornosť od pointy prípadu, pričom ohrozujú emočnú a mentálnu pohodu jej priateliek, ktoré majú právo na súkromie.Noviny vo vyhlásení uviedli, že nemajú vôbec v úmysle cez víkend zverejniť mená žien, hoci nevidia dôvod, prečo ich utajovať, keď sú "ich dôkazy v centre prípadu". Preto by mal podľa nich o utajenosti mien rozhodnúť súd.Meghan v žalobe obviňuje noviny a vydavateľa z porušenia autorských práv, zneužitia súkromných informácií a porušenia britského zákona na ochranu osobných údajov.Zástupcovia žalovaných však vinu popierajú a argumentujú, že zverejnenie listu vojvodkyne Thomasovi Markleovi prišlo v reakcii na "jednostranný" článok v People, ktorý obsahoval rozhovor s blízkymi priateľkami a spomínal aj daný list.To podľa právnikov znamená, že bol vo verejnej doméne. Noviny tiež argumentujú, že "o kráľovskú rodinu a činnosti, správanie sa a štandardy správania sa jej členov je obrovský a legitímny verejný záujem" a to sa netýka iba ich verejného vystupovania, ale aj "ich osobných a rodinných vzťahov, pretože tieto sú neoddeliteľnou súčasťou správneho fungovania monarchie".