Pátranie po stratenej ponorke smerujúcej k Titanicu pokračuje, zaznamenali podmorské zvuky (foto)

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu. Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.





21.6.2023 (SITA.sk) -Kanadské vojenské prieskumné lietadlo zachytilo podmorské zvuky počas pátrania po ponorke, ktorá zmizla v odľahlej časti severného Atlantiku, keď viezla päť ľudí k vraku Titanicu. Vo vyhlásení americkej pobrežnej stráže sa bližšie neuvádza, čo by podľa záchranárov mohli byť tieto zvuky.Podľa odhadov by však mohol pätici na palube ponorky Titan zostávať kyslík už len na jeden deň, ak je plavidlo ešte vôbec funkčné.Zostávajú tiež otázky, ako by sa záchranné tímy mohli dostať k stratenej ponorke, ktorá by mohla byť až približne 3 800 metrov pod hladinou, v blízkosti vodného hrobu historického zaoceánskeho parníka. Novoobjavené obvinenia tiež naznačujú, že počas vývoja plavidla sa objavili varovania týkajúce sa jeho bezpečnosti.Na palube zmiznutej ponorky je šéf spoločnosti OceanGate, ktorá prevádzkuje ponory, Stockton Rush. Ďalšími nezvestnými sú britský dobrodruh, dvaja členovia pakistanskej podnikateľskej rodiny a expert na Titanic.Pobrežná stráž podľa agentúry AP na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísala, že kanadské lietadlo P-3 Orion „zaznamenalo podvodné zvuky v oblasti pátrania“. Pátrači potom do tejto oblasti presunuli podvodného robota, aby ju prehľadal. Toto pátranie však „prinieslo negatívne výsledky, no pokračuje“.Kontakt s ponorkou stratili ešte v nedeľu, asi hodinu a 45 minút od začiatku ponoru, pričom v čase, keď ju spustili do vody, mala podľa OceanGate zásoby kyslíka na maximálne štyri dni.(1 EUR = 1,0933 USD