Pátranie vo Vysokých Tatrách po 28-ročnej turistke malo smutný koniec

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Smutný koniec malo pátranie vo Vysokých Tatrách po 28-ročnej turistke z Nemecka. Mladá žena sa v stredu po túre nevrátila do ubytovacieho zariadenia, pričom v horách sa pohybovala sama, iba so svojím psom.Po žene pátrali horskí záchranári aj Letka Ministerstva vnútra SR . Napokon jej telo vo štvrtok objavil náhodný turista, nachádzal sa pri nej aj psík. Informovala o tom Horská záchranná služba Podľa záchranárov spojiť sa telefonicky so ženou nebolo možné. Ako však zistili, noc pred zmiznutím spala nezvestná žena na Zamkovského chate, odkiaľ chcela Malou Studenou dolinou, cez Priečne sedlo, Zbojnícku chatu a Prielom pokračovať k Sliezskemu domu. Danú trasu jej na Zamkovského chate, aj vzhľadom na nepriaznivý vývoj počasia, neodporúčali. Kam sa po odchode z chaty napokon vybrala, nebolo známe.Telesné pozostatky ženy bez známok života našiel náhodný turista na turistickom chodníku vedúcom z Prielomu vo Vysokých Tatrách smerom na Poľský hrebeň. Telo bolo prevezené do márnice v Ždiari a odovzdané príslušníkom policajného zboru a obhliadajúcemu lekárovi. Polícii odovzdali aj psíka nebohej ženy.