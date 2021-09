Tomi KID, Laco Cmorej či Patrik Svitana. #BeActive village v Európskom týždni športu rozhýbe celé Tatry

Čo vás čaká na podujatí?

3.9.2021 (Webnoviny.sk) -Športová udalosť roka je späť! Zažite pod Tatrami neopakovateľnú atmosféru a stretnite známe športové hviezdy. Chýbať nebude najznámejší slovenský boxer Tomi Kid Kovács, tanečník Ladislav Cmorej či hokejista popradského ľadu Patrik Svitana. #BeActive village vám rozprúdi krv v žilách už 4. septembra.Európsky týždeň športu (ETŠ) sa koná každoročne od 23. do 30. septembra. Jeho cieľom je zdôrazniť potrebu zdravia a pohybu. #BeActive, buď aktívny po celý rok, je výzva pre všetkých ľudí na zlepšenie nielen svojej kondície, ale aj životného štýlu. "," priblížil jeden z headlinerov podujatia Ladislav Cmorej.Dôraz na potrebu pohybu je dôležitý aj z dôvodu náročnej doby, ktorú spôsobila celosvetová pandémia Covid-19. "," vysvetlila slovenská reprezentantka a ambasádorka ETŠ Barbora Mokošová.Podujatie otvorí a bude moderovať známa športová moderátorka Oľga Konečná Hamadejová. Reprezentačný hokejový útočník Patrik Svitana s hokejistami HK Poprad predvedú hokejový tréning na suchu.Zážitkový kultúrny program zabezpečí folklórny súbor Letnička, Ladislav Cmorej so skupinou Credance a vyvrcholí úžasnou večernou svetelno – akrobatickou show v podaní skupiny Vertigo.Návštevníci budú môcť byť aktívnymi na rôznych športových stanovištiach s profi športovcami. Svetom boxu vás prevedie Tomi KID Kovács spolu s olympionikom Andrejom Csemezom. Okrem toho si môžete vyskúšať chvaty karate, ako správne použiť paličky pri nordic walking s Luciou Okoličányovou, gymnastiku, basketbal, laserový biatlon či hokejové cvičenia s hokejistami HK Poprad.Čo má pre ľudí prichystané, a na čo sa najviac teší V.I.P. hosť podujatia a známa hokejová osobnosť HK Poprad, Patrik Svitana?#BeActive village, už 4. septembra na Štrbskom Plese, v areáli pod skokanskými mostíkmi.Program #BeActive village:Registrujte sa do Európskeho týždňa športu 2021 na: https://www.tyzdensportu.sk/index.php/zucastni-sa/registracia-podujatia Informačný servis