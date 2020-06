Patrí Chris Froome do starého železa? Belgický manažér by už do šampióna Tour neinvestoval

Manažérkou je manželka

Froome chce opustiť Ineos

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.6.2020 (Webnoviny.sk) - Manažér belgického tímu Deceuninck - Quick Step Patrick Lefevere si nemyslí, že angažovanie štvornásobného šampióna Tour de France Brita Chrisa Frooma by bola užitočná investícia do budúcnosti.Vplyvný muž najsilnejšieho cyklistického výberu posledných rokov tvrdí, že vo veku 35 rokov by už Froome nemal mať šancu vyhrať Tour de France."Nechcem hovoriť za iných, ale projekt Froome už podľa mňa nie je hodný investície. Mám rešpekt pred jeho víťazstvami a úspechmi, ale v tomto veku chce stále vyhrať Tour? Rovnako sa mi nepáči, že jeho manažérkou je manželka Michelle Coundová. Taký Abraham Olano svojho času prišiel o zmluvu s Mapei len preto, že ho zastupovala manželka," uviedol Lefevere pre belgické noviny Het Nieuwsblad.Šesťdesiatpäťročný Belgičan rovnako nemá dobré slovo ani na ďalších rodinných príslušníkov, ktorí v niektorých prípadoch zastupujú svojich bratov - cyklistov."Bratia ako agenti, to tiež nejde dokopy. To bol aj prípad Oscara Freireho či Alberta Contadora. Svojho času sme v Quick-Stepe sedeli za jedným stolom s Albertovým bratom Franom. Alberto tam ani nebol, ale nechýbal tam ich právnik. Tá konverzácia bola o ničom, lebo jeden nehovoril po anglicky a druhý zasa nevedel po francúzsky. Alberto si nikdy nezajazdil v našom tíme a ja som to ani nikdy neľutoval," dodal Lefevere, cituje ho aj Cyclingnews.Froome po 10 rokoch reálne zvažuje odchod z tímu Ineos (bývalý Sky), kde dosiahol všetky veľké úspechy. Do konca júna by malo byť známe, kde bude od budúceho roka pokračovať v kariére.V pytačkách o jeho služby momentálne vedie tím Israel Start-Up Nation. Nováčik na scéne WorldTour ponúka rodákovi z Kene dokonca trojročný kontrakt.