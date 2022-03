Patrik Jány sa stal majstrom Európy, keď po dráme v nórskom Hamare ovládol vzduchovú pušku na 10 m

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány sa stal premiérovo v kariére majstrom Európy. Na kontinentálnom šampionáte v nórskom Hamare ovládol vzduchovú pušku na 10 m, vo finále po dráme zdolal domáceho Henrika Larsena.Patrik Jány sa do vyraďovacej časti dostal siedmou priečkou v kvalifikácii, neskôr sa stal víťazom štvorčlenného semifinále. Napokon sa dostal až do finále, v ktorom bol stav proti Nórovi Larsenovi vyrovnaný 14:14.V rozhodujúcej rane slovenský reprezentant trafil 10,7, kým jeho súper len 10,2. Bronz napokon získal Chorvát Miran Maričič.Dvadsaťštyriročný rodák z Banskej Štiavnice v rovnakej disciplíne získal zlato aj v roku 2019 na Svetovej univerziáde v talianskom Neapole a v prvej polovici novembra 2021 vyhral finále Svetového pohára v poľskom meste Vroclav.V úvodných pretekoch SP v tejto sezóne v egyptskej Káhire ovládol ľubovoľnú malokalibrovku 3x 20 a druhý bol vo vzduchovej puške na 10 m. Na OH 2020 v japonskom Tokiu skončil Jány vo vzduchovej puške na 10 m siedmy, predtým v kvalifikácii obsadil 4. priečku.Strelecký šampionát v Hamare vyvrcholí v nedeľu 27. marca