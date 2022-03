Slovenská „dvadsaťjednotka“ sa drží v hre o postup na majstrovstvá Európy, v Žiline zdolala Severné Írsko

Kvalifikácia o postup na ME 2023 hráčov do 21 rokov



Žilina



C-skupina

Slovensko - Severné Írsko 2:1 (1:0)

Góly: 37. Trusa, 86. Kadák (z pok kopu) - 61. Johnston

Zostava SR: Belko - Suľa, Nemčík, Obert, Mesík - Lichý, Bernát (79. Nebyla), Galčík (72. Iľko) - Kaprálik (88. Tučný), Kadák (88. Šviderský), Trusa (72. Bobček)



25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa udržali v hre o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša v piatkovom súboji C-skupiny v Žiline zdolali rovesníkom zo Severného Írska 2:1 (1:0).Slovenský tím poslal do vedenia v 37. minúte Matej Trusa, no po zmene strán v 61. minúte vyrovnal Carl Johnston. Tri body napokon zostali pod Dubňom, keďže v 86. minúte uspel z pokutového kopu Jakub Kadák."V prvom polčase sme podali veľmi dobrý výkon. Vzadu sme súpera nepustili do žiadnej šance a dokázali si vytvoriť veľa gólových príležitostí. Škoda, že sme nestrelili ešte nejaký gól navyše. V druhom polčase sme začali pasívne a boli sme potrestaní vyrovnávajúcim gólom. V závere sme radi, že sme z pokutového kopu zvrátili ten zápas v náš prospech," povedal kouč Kentoš po piatkovom triumfe do mikrofónu JOJ Šport.V tabuľke C-skupine majú mladí Slováci na svojom konte 12 bodov a patrí im 2. priečka. Vedúci Španieli zatiaľ nazbierali 15 bodov a v piatok večer ich ešte čaká duel proti Litovčanov.Práve Slováci a Španieli proti sebe nastúpia v utorok 29. marca, hrať sa bude tiež v Žiline.Doteraz nazbierali 15 bodov aj mladí Rusi, tí však na základe verdiktu riadiaceho orgánu nepokračujú v kvalifikácii, nemali by byť teda pre Slovákov prekážkou v boji o 2. priečku tabuľky a prípadný priamy postup na šampionát či účasť v baráži.