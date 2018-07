Patrik P. bude čeliť ďalšej obžalobe:Pre pokračujúci zločin sprenevery

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júla (TASR) – Patrik P., právoplatne odsúdený koncom marca v kauze podvodu na nebankové subjekty BMG Invest a Horizont Slovakia, bude čeliť ďalšej obžalobe. Informovala o tom vo svojom večernom spravodajstve televízia Markíza. Tej to potvrdili zdroje zo súdu a v utorok aj z prokuratúry.Podľa hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka bola obžaloba podaná na Okresný súd Bratislava I. 25. júna tohto roka, a to pre pokračujúci, obzvlášť závažný zločin sprenevery státisícov eur. Predmetné skutky sa mali stať v období rokov 2010 až 2013, kedy mali Patrikovi P. zveriť viacerí poškodení za účelom ďalšieho investovania celkovú sumu 840.770 eur. Bližšie informácie k prípadu zatiaľ nie sú podľa televízie známe.Tá zároveň uviedla, že sudca v prípade rozhodovania o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie z väzenia v kauze tunelovania nebankoviek skonštatoval, že nový skutok do úvahy brať nebude, keďže platí prezumpcia neviny.