Trump chce zrušiť nariadenie o rasovom hľadisku pri prijímaní na školy

Washington 3. júla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chce zrušiť nariadenie z čias vlády Baracka Obamu, ktoré vyzývalo školy, aby pri prijímaní brali do úvahy rasu uchádzača. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa.Takáto zmena by školám a univerzitám umožnila zaujať rasovo neutrálny prístup k študentom, ktorých zvažujú prijímať.Oficiálne oznámenie sa očakáva ešte v utorok od zástupcov rezortov spravodlivosti a školstva, uviedol predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný, pretože plán nebol ešte zverejnený.O tejto zmene informoval ako prvý denník The Wall Street Journal.