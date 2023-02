Paulína Fialková Bátovská skončila na 18. mieste, jej sestra Ivona bola na seba nahnevaná

Davidová finišovala na 10. priečke

Paulína Bátovská Fialková s tromi chybami

Nahnevaná Ivona Fialková

15.2.2023 (SITA.sk) - Švédka Hanna Öbergová sa stala majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch žien na 15 km na šampionáte v nemeckom Öberhofe . Druhú zlatú medailu v tejto disciplíne na MS získala napriek jednej trestnej minúte za chybu na prvej streleckej položke. V minulosti ovládla vytrvalostné preteky aj v Östersunde 2019.Po bežeckej stránke bola lepšia ako jej krajanka Linn Perssonová , ktorá síce sklopila všetkých 20 terčov, no v cieli za úspešnejšou krajankou zaostala o 10,3 sekundy. Talianka Lisa Vittozziová tiež na strelnici spravila jednu chybu, stačilo jej to však na bronz s odstupom 28 sekúnd. O titul ju obral úplne posledný výstrel.Obhajkyňa zlata zo slovinskej Pokljuky 2021 Češka Markéta Davidová finišovala na 10. priečke, staronová svetová šampiónka v stredu obhajovala striebro spred dvoch rokov. Pokljuke bronzová Ingrid Landmark Tandrevold z Nórska bola v stredu jedenásta. Dovedna iba tri biatlonistky z deväťdesiatich sklopili všetkých 20 terčov. Okrem Perssonovej nezaváhali ani štvrtá Talianka Samuela Comolová a ôsma Fínka Suvi Minkkinenová.Naopak, najhoršou s dvanástimi trestnými minútami bola Bulharka Maria Zdravkovová.Slovenkám sa vytrvalostné preteky nevydarili. Paulína Bátovská Fialková s výnimkou druhej položky minula na zostávajúcich troch raz a s mankom 3:29,8 min na víťazku obsadila 18. priečku."Tri chyby je veľa. Prijala som to však a na trati som bojovala, nešlo sa mi dobre. Moje výkony tu nie sú prepadák, ale sú ďaleko od toho, čo by som chcela. Mrzia ma ležky, lebo tam som si verila. Trať nebola až tak hrozná, ako som čakala, robila som všetko, čo som mohla," poznamenala Paulína Bátovská Fialková v prenose RTVS Šport.Maximom Paulíny Bátovskej Fialkovej v tejto disciplíne sú piate miesta z MS 2019 aj ZOH 2018. Mária Remeňová minula po jednom terči na oboch stojkách a s dvoma trestnými minútami skončila na 48. mieste s odstupom 6:43,6 min na Hannu Öbergovú. Pre M. Remeňovú je to mimoriadne kvalitný výsledok, keďže vo Svetovom pohári ešte nebodovala a v Oberhofe debutuje na seniorských MS."Som rada, že som to takto zvládla. Som rada, že bolo teplejšie, ale na trati som sa necítila až tak dobre. Som spokojná, pretože som spravila aj pekný finiš," zhodnotila M. Remeňová. Zuzana Remeňová so šiestimi chybami (2+1+2+1) na strelnici obsadila 75. stupienok (+10:32,3 min). Ivone Fialkovej nevyšla streľba a najmä druhá položka, na ktorej z piatich pokusov trafila iba raz. Dovedna nazbierala až sedem trestných minút a s mankom 9:12,0 min na víťazku v celkovom poradí ju klasifikovali na 65. pozícii."Veľmi ťažko sa mi to hodnotí. Som nahnevaná, pretože som to zase nedokázala odhadnúť a chorá som bežala preteky. Sme asi jediný tím, ktorý nemá doktora, ktorý by ma dokázal zastaviť. Ťahá sa to so mnou celú sezónu, ja však chcem bojovať. Od prvého kola som dnes vedela, že som spravila chybu," hovorila nahnevaná Ivona Fialková.