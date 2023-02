Hviezdny Ovečkin opustil Washington Capitals, podľa trénera sa do akcie tak skoro nevráti

Tak skoro sa do akcie nevráti

Spoluhráči sú tu pre neho

Na ľade bude všetkým chýbať

15.2.2023 - Hviezdny ruský hokejista Alexander Ovečkin z klubu zámorskej NHL Washington Capitals opustil svoj tím z rodinných dôvodov a vynechá najmenej dva zápasy do konca tohto týždňa.Tridsaťsedemročný útočník je v tejto sezóne najlepší strelec aj najproduktívnejší hráč Caps, spoluhráč slovenského obrancu Martina Fehérváryho zaznamenal v doterajších 54 zápasoch 32 gólov a 22 asistencií.Podľa trénera Petra Laviolettea sa moskovský rodák tak skoro nevráti do akcie. "Keď ide o rodinu a rodičov, nič nie je dôležitejšie. Musí vyriešiť nejaké veci a my ho v tom podporíme," uviedol kouč mužstva z hlavného mesta USA.Ovečkin nehral už v utorňajšom zápase proti Caroline Hurricanes (2:3) a nezahrá si proti rovnakému tímu ani v sobotu pod holým nebom v Raleigh."V menej organizácie posielame pozitívne myšlienky. Nič nie je dôležitejšie ako tí, ktorých milujeme. Želáme len to najlepšie Alexovi aj jeho rodine," odkázali "hurikáni" na svojom twitteri.Deväťnásobný najlepší strelec profiligy Ovečkin vynechal počas celej doterajšej 18-ročnej kariéry v NHL iba 48 duelov základnej časti a Capitals prehrali v 25 z nich. Ešte pred utorňajším odchodom z USA sa stretol so spoluhráčmi v šatni."Bolo príjemné vidieť ho, objať ho a povedať mu, že sme tu pre neho. Myslíme na neho a želáme mu všetko dobré," povedal americký útočník Washingtonu T.J. Oshie.Tímu Washington Capitals v tejto sezóne už chýbali viaceré opory pre zranenia a bolestivá bude určite aj absencia historicky druhého najlepšieho strelca v základnej časti NHL s 812 gólmi."Bude nám chýbať. Sme lepší s ním v zostave, ale ostatní musia medzitým zabrať. Viem, že to zvládneme," vyhlásil dánsky center Lars Eller, ktorého doplnil dlhoročný Ovečkinov útočný partner Švéd Nicklas Bäckström: "Sme zvyknutí vidieť ho na ľade. Všetci vieme, čoho je schopný a ako skóruje. Rozhodne nám bude chýbať, no musíme nájsť iný spôsob, ako si vytvárať šance a premieňať ich."