Paulína Fialková bodovala v Hochfilzene, Solová sa stala suverénnou víťazkou šprintu

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková obsadila v piatkových rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km v seriáli Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene 34. priečku a druhýkrát v tejto sezóne si pripísala bodované umiestnenie, vo švédskom Östersunde predtým skončila na 39. pozícii vo vytrvalostných pretekoch.Dvadsaťdeväťročná Slovenka v piatok urobila na strelnici dve chyby, raz minula na ležke a raz na stojke. V konečnom účtovaní jej to stačilo na štvrtú desiatku a získala aj miestenku v nedeľňajších stíhacích pretekoch.Suverénnou víťazkou šprintu sa stala Bieloruska Hana Solová, ktorá bola na strelnici bezchybná a bežecky patrila medzi najlepšie. Druhá skončila s výrazným mankom 46,8 sekundy Francúzka Justine Braisazová-Bouchetová, ktorá bežecky Solovú predčila, no v oboch streleckých položkách raz minula. Tretiu priečku obsadila Nórka Marte Olsbuová Röiselandová, ktorá síce po bežeckej stránke za elitou zaostala, vynahradila si to však čistou streľbou a v cieli mala na víťazku stratu 50,3 sekundy.Ďalšie dve Slovenky sa neprebojovali do nedeľňajšej stíhačky. Ivona Fialková minula až štyri terče (1+3) a klasifikovali ju na 62. pozícii, Mária Remeňova s troma chybami na strelnici (1+2) obsadila 106. priečku. Do stíhacích pretekov sa dostala len najlepšia šesťdesiatka.Mužov čaká v Hochfilzene stíhačka už v sobotu, bude však bez slovenskej účasti. Najlepším Slovákom v piatkových rýchlostných pretekoch bol Michal Šima (1+1) na 77. mieste, Tomáš Hassila (1+1) obsadil 79. pozíciu a Tomáš Sklenárik (3+1) 111. priečku. Prekvapujúcim víťazom šprintu sa stal Nemec Johannes Kühn (0+1) s náskokom 14,3 sekundy pred Švédom Martinom Ponsiluomom (1+0), tretí finišoval strelecky bezchybný Bielorus Anton Smolski (+20,5 s).