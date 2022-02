Paulína Fialková si posledným výstrelom „odpálila“ lepšie umiestnenie, Ivona na olympiáde skončila rovnako ako česká favoritka

Nevydarená streľba v stoji

Pokazená streľba Ivony Fialkovej

Výborný začiatok pretekov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nórska reprezentantka Marte Olsbuová Röiselandová sa stala víťazkou rýchlostných pretekov na 7,5 km na zimných olympijských hrách v Pekingu. Tridsaťjedenročná severanka triumfovala s vyše polminútovým náskokom pred Švédkou Elvirou Öbergovou a 37 sekúnd pred Taliankou Dorotheou Wiererovou Medailové trio predviedlo čistú streľbu na oboch položkách. O desať sekúnd ušiel cenný kov Rakúšanke Lise Therese Hauserovej, ktorá bola štvrtá.Najlepšia z kvarteta Sloveniek Paulína Fialková skončila na solídnom 14. mieste, v cieli mala o 1:27,7 min horší čas ako víťazka. Nebyť zaváhania pri poslednom výstrele v stoji, Fialková by sa pri adekvátnom behu zmestila do najlepšej desiatky.Paulína Fialková sa zosunula len o tri priečky v porovnaní s jej vystúpením v šprinte na ZOH 2018 v Pjongčangu. Jej najlepším individuálnym vystúpením pod piatimi farebnými kruhmi zostáva piate miesto z vytrvalostných pretekov na 15 km v Pjongčangu.Mladšia zo sestier Fialkových Ivona obsadila 41. priečku, keď za víťazkou zaostala o 2:27,5 min. Po prvej streľbe v ľahu mala na konte iba jednu chybu, ale ďalšie tri nepresné pokusy v stoji ju tesne pripravila o pozíciu v najlepšej štyridsiatke, ktorá sa boduje vo Svetovom pohári.Na rovnakom mieste ako Ivona Fialková skončila aj česká favoritka Markéta Davidová, ktorá sa rovnako štyrikrát pomýlila na strelnici. Ďalšie dve Slovenky skončili ďaleko za šesťdesiatkou, ktorá postúpila do stíhacích pretekov.Henrieta Horvátová bola v cieli klasifikovaná na 72. mieste síce len s jednou chybou na strelnici, ale s časovým mankom 3:36,4 min na víťazku. Na Veroniku Machyniakovú zostalo predposledné 88. miesto s takmer päť a polminútovou stratou a tromi nepresnými výstrelmi.Paulína Fialková výborne rozbehla svoje druhé individuálne vystúpenie v Čínskom biatlonovom centre v Čang-ťia-kchou . Na prvej streľbe v ľahu ani raz nezaváhala a s odstupom 12,7 s jej patrila siedma priečka za najrýchlejšou Švédkou Elvirou Öbergovou.Staršia zo sestier Fialkových výborne bežala a na medzičase na štvrtom kilometri bola už piata s mankom 24,4 s na nórsku líderku Marte Olsbuovú Röiselandovú. Aj streľbu v stoji začala 29-ročná Breznianka dobre, ale neustrážila si posledný výstrel. S jednou chybou musela na 150 m dlhý okruh, klesla na jedenáste miesto, no stále mierila za kvalitným výsledkom.Po dobehnutí do cieľa figurovala na piatom mieste, postupne ju začali predbiehať súperky s vyššími číslami. Napokon z toho bola štrnásta priečka po dobehnutí všetkých 89 pretekárok do cieľa.