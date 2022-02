Niskanen na olympiáde v Pekingu ovládol obľúbenú pätnástku, Mlynár skončil na 58. mieste

Tretie zlato v kariére

Jednorázový návrat Mlynára

11.2.2022 - Po Rusovi Alexandrovi Boľšunovovi a Nórovi Johannesovi Hösflotovi Klaebovi sa dočkal zlatej medaily na ZOH v Pekingu aj Fín Iivo Niskanen. V pretekoch na 15 km klasicky s intervalovým štartom Niskanen potvrdil rolu favorita a zvíťazil s náskokom 23,2 s pred Boľšunovom a 37,5 s pred Klaebom.Bez medaily zostal na štvrtom mieste ďalší Nór Hans Christer Holund, ktorý za víťazom zaostal o 49,8 s. Švajčiar Dario Cologna, ktorý vyhral 15 km či už klasicky alebo voľne na troch predchádzajúcich ZOH. Tentoraz skončil v poli porazených na 44. mieste. Za víťazom zaostal o tri a trištvrte minúty.Tridsaťročný Niskanen vybojoval už tretie zlato pod piatimi olympijskými kruhmi v kariére. V roku 2014 v Soči bol členom víťaznej fínskej dvojice v tímšprinte. O štyri roky neskôr v Pjongčangu ovládol kráľovskú päťdesiatku klasicky s hromadným štartom a teraz suverénne vyhral aj obľúbenú klasickú pätnástku.Už na treťom kilometri mal na čele desaťsekundový náskok. Po desiatich kilometroch svoje vedenie pred Boľšunovom navýšil na takmer pol minúty a pred ostatnou konkurenciou to už bola takmer minúta k dobru.V závere síce o čosi zvoľnil, ale mohol si to dovoliť. Jeden z najlepších bežcov klasickou technikou ostatných rokov už predtým v Čang-ťia-kchou vybojoval bronz v úvodnom skiatlone, kde ho zdolali len Rusi Boľšunov a Denis Spicov.V pôvodne 97-člennom štartovnom poli bol aj jeden Slovák. Peter Mlynár skončil na 58. mieste s mankom 4:55,1 min na víťaza. Pre 33-ročného Mlynára to bolo zrejme jediné olympijské vystúpenie v Pekingu, keďže špeciálne trénoval na pätnástku klasicky.A z tohto dôvodu sa jednorazovo vrátil do reprezentácie. Pôvodne skončil s profesionálnou kariérou po ZOH 2018 v Pjongčangu, kde vybojoval 23. miesto v šprinte klasickou technikou.