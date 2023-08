Pavard má v Interi Miláno zaplátať dieru po Škriniarovi, taliansky klub dolaďuje jeho príchod

Druhý hráč do Interu

30.8.2023 (SITA.sk) - Obranca nemeckého futbalového klubu FC Bayern Mníchov Benjamin Pavard sa v stredu podrobí lekárskym testom v Interi Miláno a následne spečatí očakávaný prestup do talianskeho klubu.Majster sveta zo šampionátu v roku 2018 v Rusku hrával za bavorské mužstvo od roku 2019. V drese „Die Roten“ získal dovedna 11 trofejí vrátane štyroch bundesligových titulov a triumfu v Lige majstrov v sezóne 2019/2020 poznačenej pandémiou COVID-19.„Benjamin Pavard v utorok odletel do Milána. Lekárska prehliadka je v stredu a ak bude úspešná, bude sa sťahovať,“ uviedol výkonný riaditeľ Bayernu Mníchov Jan-Christian Dreesen Pavard sa tak môže stať druhým hráčom Bavorov, ktorý počas tohto leta prestúpi do Interu Miláno. Pred ním zamieril na milánske San Siro i švajčiarsky brankár Yann Sommer Pavard má s Bayernom kontrakt iba do konca aktuálnej sezóny 2023/2024. Počas pôsobenia v Mníchove často nastupoval ako pravý obranca, ale tvrdí, že by preferoval stopérsky post.V doterajšom priebehu sezóny 2023/2024 odohral akurát polčas v dueli o Nemecký superpohár proti RB Lipsko (0:3). Pavard by mal v Interi Miláno „zaplátať dieru“ po slovenskom zadákovi Milanovi Škriniarovi , ktorý po skončení minulej sezóny prestúpil do francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain