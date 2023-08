O Tatara sa podľa experta zaujíma Pittsburgh. Musí sa však ponáhľať, lebo čas sa kráti

Tomáš Tatar odohral v minulej sezóne v drese tímu New Jersey Devils 82 duelov základnej časti s bilanciou 20 gólov a 28 asistencií, v play-off si pripísal jeden gól v 12 zápasoch. V NHL dokopy 783 stretnutí v základnej časti so ziskom 455 bodov (211+244) a v 52 súbojoch play-off nazbieral 13 bodov (7+6), pôsobil aj v tímoch Detroit Red Wings, Montreal Canadiens a Vegas Golden Knights.





30.8.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar je stále bez angažmánu na sezónu 2023/2024, no podľa experta Nicholasa Brlanského z portálu The Hockey News má o 32-ročného krídelníka záujem klub Pittsburgh Penguins zo zámorskej NHL.Brlansky si myslí, že "tučniaci" by mohli ponúknuť Hokejistovi roka na Slovensku za rok 2022 klasickú zmluvu a nie len skúšobnú."Keďže obdobie podpisovania skúšobných kontraktov je už v plnom prúde, čas na dohodu s Tatarom sa Pittsburghu kráti. Akákoľvek dohoda by musela byť výhodná pre Penguins, ktorí majú takmer naplnený platový rozpočet. Tatar hral v minulej sezóne dobre a svojimi skúsenosťami pomáhal mladému tímu Devils. V Pittsburghu by mohol hrať v druhom či treťom útoku a naskočiť aj do prvého v prípade zranení alebo slabých výkonov elitných krídelníkov. Mnoho tímov už má uzavreté súpisky, takže Tatar by mohol stáť Pittsburghu za to, aby s ním podpísal normálnu zmluvu a nie len skúšobnú," myslí si Brlansky.