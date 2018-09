Pavelka sa upísal Valencii: Nebude to prechádzka ružovou záhradou

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič Foto: TASR Martin Palkovič

Bratislava 7. septembra (TASR) - Slovenský mládežnícky basketbalový reprezentant Tomáš Pavelka sa na päť rokov upísal jednému z popredných španielskych klubov – Valencia Basket.Sedemnásťročný pivot vysoký 217 cm začal s basketbalom v Malackách, neskôr sa dostal do českej akadémie Get Better (GBA) a je súčasťou reprezentačného výberu do 18 rokov.povedal pre portál slovakbasket.sk.Na predchádzajúcich ME do 18 rokov pôsobil v pozícii náhradníka, tento rok bol už vo výbere trénera Františka Róna členom základnej zostavy. V priemere si pripísal do štatistík 9,2 bodu, 8,0 doskoku a 4,0 bloku. V konkurencii 24 tímov bol na deviatom mieste v doskokoch a v blokoch bol jasný líder.Po ME sa ozvali aj zahraniční skauti.uviedol talentovaný mladík.Pavelka by mal na úvod naberať skúsenosti hlavne v B-tíme Valencie, ktorý hrá štvrtú ligu:dodal pre portál slovakbasket.sk.