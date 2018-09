Výhra s Talianskom dodala Slovákom sebavedomie pred dôležitým zápasom

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa tešia po výhre 3:0 v prípravnom zápase Slovensko 21 - Taliansko 21 v Dunajskej Strede vo štvrtok 6. septembra 2018. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Dunajská Streda 7. septembra (TASR) - Slovenskej futbalovej reprezentácii do 21 rokov vyšli vo štvrtok hneď dve premiéry. V prvom stretnutí pod trénerským vedením Adriána Guľu a v prvom vystúpení na štadióne Dunajskej Stredy zvíťazila nad talianskymi rovesníkmi presvedčivo 3:0.Noví zverenci potešili kouča nielen výsledkom, ale aj výkonom, keď sa proti zvučnému súperovi neuchyľovali k neuváženému odovzdávaniu lopty.opísal kľúče k triumfu Guľa, na ktorého čaká po debute na lavičke národného tímu v tejto vekovej kategórii v prípravnom súboji aj úvodný kvalifikačný duel.Slovenská dvadsaťjednotka však už v 2. skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019, ktoré sa uskutočnia práve v Taliansku a San Maríne, absolvovala sedem stretnutí. V utorok 11. septembra nastúpi na pôde Islandu, svojho jediného premožiteľa okrem suverénneho Španielska:Lukáš Haraslín skóroval do siete Talianska dvakrát, efektný bol najmä druhý zásah po individuálnej akcii a peknej strele. Koncom augusta sa presadil aj v drese Lechie Gdansk v najvyššej poľskej súťaži a po uplynulých výkonoch sa dlhodobé zranenie, ktoré pribrzdilo kariéru 22-ročného krídelníka, zdá už len ako dávna spomienka. "dodal Guľauviedol Haraslín.Samuel Mráz pridal tretí zásah a potvrdil, že v úvode ročníka mu to ide proti brankárom z Janova. V Serie A dosiahol za Empoli premiérový gól do siete FC Janov a vo štvrtok prekonal Emila Audera, ktorý z Juventusu Turín hosťuje v Sampdorii:Kapitán Denis Vavro zdôraznil význam utorňajšieho súboja. Slovensko má na druhej priečke, z ktorej je šanca postúpiť do baráže, dvanásť bodov. Island nazbieral o jediný menej rovnako ako Severné Írsko, to si v ten istý deň zmeria sily so stopercentným Španielskom: