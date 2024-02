Pavol Gašpar je bezúhonný a spĺňa kvalifikačné predpoklady na šéfa SIS, vyhlásil Fico a skritizoval prezidentku

Fico karhá Čaputovú

Vláda chce Gašpara

14.2.2024 (SITA.sk) - Kandidát na funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar je bezúhonný a spĺňa kvalifikačné predpoklady. Uviedol to v stanovisku predseda vlády Robert Fico s tým, že Gašparovi dôveruje.„Opozícia a jej nadriadené médiá spustili kanonádu asi v blúznení, že ako predseda vlády si za šéfa tajnej služby vyberiem niekoho z PS alebo SaS," skonštatoval Fico.Premiér zároveň kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú , keďže podľa medializovaných informácii uviedla, že „zmena vo vedení SIS nie je nateraz taká prioritná".„Vážená pani prezidentka, máte povinnosti voči tomuto štátu. Nie voči opozícii, médiám a politickému tretiemu sektoru. Ak je Vaše rozhodnutie v normálnom časovom období o vymenovaní alebo nevymenovaní riaditeľa SIS, ktorého dnes tajná služba nemá, veľkým bremenom, informujte nás. Radi a rýchlo Vás tohto bremena zbavíme," odkázal hlave štátu Fico.Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby by sa mal stať Pavol Gašpar . Rozhodla o tom v stredu vláda.Gašpar je momentálne štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti. Do funkcie šéfa SIS ho musí ešte vymenovať prezidentka SR.