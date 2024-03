Pavol Gašpar nemal byť nikdy dosadený do vedenia SIS, vyhlásila Števulová. Popri svojej funkcii ešte aj podniká v Česku

V otvorenom výbere by neuspel

26.3.2024 (SITA.sk) - Pavol Gašpar nemal byť nikdy dosadený do vedenia Slovenskej informačnej služby (SIS) Tvrdí to poslankyňa za stranu Progresívne Slovensko Zuzana Števulová , ktorá je členkou Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS.Potvrdzujú to podľa nej medializované informácie, podľa ktorých Gašpar popri svojej funkcii námestníka tajnej služby, povereným kompetenciami riaditeľa SIS, naďalej podniká v Českej republike.„Človek, ktorý vedie tajnú službu, by mal byť vždy a za každých okolností pripravený vysvetliť akékoľvek pochybnosti o svojom konaní vrátane informácií o jeho podnikaní. Ak tak nie je schopný urobiť, je namieste sa pýtať, čo vôbec robí na čele SIS, a akým spôsobom získal previerku,“ uviedla Števulová.Táto situácia podľa nej rozhodne neprispieva k dôveryhodnosti SIS. „Naopak – znova potvrdzuje, že Pavol Gašpar je osobou, ktorá by sa v otvorenom a transparentnom procese nikdy nemohla stať riaditeľom SIS,” poznamenala.Podľa Števulovej právne sporný spôsob, akým sa Pavol Gašpar stal faktickým riaditeľom SIS, prináša aj ďalší problém, tým je otázka, kto ho môže kontrolovať.V stanovisku uviedla, že formálne momentálne nad sebou nemá nadriadeného, ktorý by mohol iniciatívne skúmať jeho majetkové pomery, či prípadné podnikateľské aktivity, a teda ani následne vyvodzovať zodpovednosť.„Aj to je dôsledok ovládnutia služby, ktorý vykonala táto vláda utajovaným spôsobom,“ skonštatovala poslankyňa.Na najbližšom riadnom zasadnutí kontrolného výboru sa preto bude zaujímať aj o to, akým spôsobom je v tejto situácii uplatňovaná disciplinárna právomoc nad povereným námestníkom.„SIS zároveň stále odmieta odtajniť Doplnenie Štatútu SIS, na základe ktorého poverenie získal. Všetky informácie, ktoré doteraz o Pavlovi Gašparovi máme vrátane tých najnovších, ak sa potvrdia, však svedčia o tom, že sa nikdy nemal dostať do vedenia SIS,” dodala.