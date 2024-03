Pavol Gašpar sa stal námestníkom riaditeľa Slovenskej informačnej služby

7.3.2024 (SITA.sk) - Vo štvrtok bol do funkcie námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby ustanovený bývalý štátny tajomník rezortu spravodlivosti Pavol Gašpar. Informovala o tom hovorkyňa spravodajskej služby Katarína Némová. „Menovaný bol uvedeným dňom v súlade so Štatútom Slovenskej informačnej služby poverený výkonom práv, povinností a zodpovednosti riaditeľa Slovenskej informačnej služby ako osoba navrhnutá vládou SR prezidentke SR na vymenovanie do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby," uviedla Némová.Vláda na svojom rokovaní ešte 14. februára schválila návrh na vymenovanie Pavla Gašpara, syna bývalého policajného prezidenta a dnes poslanca Smeru-SD Tibora Gašpara, do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS).Do funkcie ho musí vymenovať prezidentka SR. Zuzana Čaputová sa však viackrát vyjadrila, že nevidí dôvod ponáhľať sa pri takom dôležitom a zodpovednom rozhodnutí, akým je výber šéfa SIS.Vláda následne prišla na rokovanie s utajovaným materiálom meniacim štatút SIS. Ako uviedol Tibor Gašpar, zmenou štatútu vláda len reagovala na vzniknutú situáciu.