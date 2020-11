Pavol Hammel vydáva nový album Srdce bez anjela

Popredná osobnosť slovenskej hudobnej scény, spevák a skladateľ Pavol Hammel vydáva nový album, ktorému dal názov Srdce bez anjela. V poradí už 25. autorský album vychádza na CD aj vinylovej platni. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.Novinka ponúka desať piesní, sú nimi Srdce bez anjela, Život je na to, aby sa žil, Čo ma po tom, Upršaná nedeľa, Večné svetlo, Víno, spev a ženy, Si krásna púšť, Úteky, Ľutujem, Klobúkom dole. Autorom hudby je spevák, textami prispeli Boris Filan, Kamil Peteraj a Vlado Slivka.„Melodický album životných skúseností v kocke. Skvostne aranžovaný, kompozične prepracovaný, hudobne osobitý a interpretačne nenapodobiteľný. Ako prací prášok, tri v jednom, čiže skvelé texty, výborná hudba a aranžmány, vyzreté interpretačné majstrovstvo spevu a inštrumentalistov,“ charakterizuje novinku Hammel.„Aby moje piesne mali nejakú zmysluplnú výpoveď, dávam si stále záležať na tom, čo spievam. Tak som si vybral z tvorby mojich priateľov textárov to najlepšie, čo spĺňalo moju predstavu o celkovom vyznení a idey albumu. Už sa nepotrebujem prvoplánovo snažiť o hitový singel, mojím cieľom je, aby album bol koncepčne dokonalý. Je tam osem úplných noviniek a dve pesničky sú prerobené. So spoluautorom Ferom Griglákom sme si povedali, že pieseň Víno, spev a ženy si zaslúži akustickú verziu. A tiež som vybral z mojej hudby k baletu Everest jednu pieseň Večné svetlo. Tú sme znovu nahrali a naspievali spolu s opernou sólistkou Lindou Ballovou. Jej interpretácia dala tej piesni úplne iný rozmer a som z toho nadšený,“ uviedol spevák.Nový album nahral Pavol Hammel s osvedčenými spolupracovníkmi, Jurajom Burianom a Petrom Preložníkom. Vrátil sa tak k unplugged poňatiu svojich piesní. Na albume okrem nich počuť viacerých skvelých hudobníkov. Na jednotlivých pesničkách sa podieľali Fero Griglák, Vítek Pospíšil, Igora Sabo, Petr Tichý, Michal Pajdiak či Sisa Michalidesová. Vizuál k albumu nakreslila grafička a ilustrátorka Yuko Shimizu z New Yorku.„Nahrávanie albumu vzhľadom na dobu, ktorú žijeme, prebiehalo takpovediac na diaľku. Finálne verzie jednotlivých piesní potom vznikli vo viacerých štúdiách. Spolupracoval som aj s pražskými hudobníkmi v štúdiu little m records, ktorí sa v minulosti podieľali na nahrávaní albumov Nočná galéria i zatiaľ ostatného albumu Z pekla šťastie,“ doplnil Hammel.