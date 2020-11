Známa česká skupina Monkey Business nahrala nový štúdiový album Freedom On Sale. Niekoľko dní pred jeho vydaním zverejnila klip k prvému singlu Do It! (If You Don't Have Any Children).





Desiaty štúdiový album zastihol Romana Holého a spol. v skvelej kondícii. Spevák Matěj Ruppert a speváčka Tereza Černochová opäť podávajú skvelé výkony. Autorom všetkých piesní je multiinštrumentalista, skladateľ, hudobník a producent Roman Holý. Väčšinu textov napísal Pavel Mrázek, ale podieľali sa na nich aj ďalší členovia skupiny, predovšetkým obaja speváci.„Roman Holý napísal jedny z najlepších pesničiek a ja som strašne rád, že som mohol byť pri tom,“ hovorí Matěj Ruppert.Monkey Business si aj tentoraz pozvali niekoľko zaujímavých hostí, akými sú Dan McCafferty, známy zo skupiny Nazareth, Ashley Slater (Freak Power), Siu Sai a Ondřej Pivec, s ktorými spolupracovali už aj na albume Bad Time for Gentlemen.Ako predzvesť albumovej novinky zverejnila skupina klip k prvému singlu Do It! (If You Don't Have Any Children). Réžie sa tentoraz ujal sám Matěj Ruppert. Do hlavnej úlohy obsadil herca Jiřího Langmajera.„Klip som síce režíroval ja, ale veľmi mi pomáhal Pavel Mrázek, ktorý má s tým viac skúseností. Veľmi by som chcel poďakovať Jirkovi a Adele, ako sa zhostili svojich úloh. Veľmi mi tým pomohli,“ uviedol Ruppert.Album Freedom On Sale vychádza na CD, dvojvinyle aj v digitálnej podobe.