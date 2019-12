Pavol R. sa podľa D. Lipšica snaží oddialiť rozhodnutie súdu

Na snímke právny zástupca rodiny Jána Kuciaka Daniel Lipšic. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) – Obžalovaný aj obhajoba si uvedomujú, aká je dôkazná situácia, a preto nastupujú obštrukcie. Myslí si to zástupca Markízy Daniel Lipšic pre pretrvávajúcu péenku Pavla R., obžalovaného z falšovania zmeniek TV Markíza, ktorý v pondelok opätovne neprišiel na pojednávanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Obhajca obžalovaných Michal Mandzák považuje situáciu za priaznivú.,“ uviedol Lipšic. Tvrdí, že je celkom jednoznačné, že sa od začiatku pojednávania výrazne zosilnila.“ tvrdí zase Mandzák. Na to, či sa naozaj Pavol R. zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť na pojednávaní, reagoval s tým, že nie je lekár.Z vyjadrenia zdravotníckeho odboru Zboru väzenskej a justičnej stráže podľa Lipšica vyplýva, že sa obžalovaný na pojednávaní zúčastniť môže bez hrozby zhoršenia zdravotného stavu. „,“ reagoval Mandzák.Pavlovi R. súd vyhovel v tom, že sa v pondelok opätovne nevypočúvala znalkyňa. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta to nevidí ako problém. V prípade, že by péenka Pavla R. pretrvávala, má podľa svojich slov pripravené alternatívne a efektívne riešenie. Špecifikovať ho nechcel.Pojednávanie v kauze zmeniek pokračuje čítaním listín.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.