Pavučina A. Christie v trnavskom divadle prináša napätie a humor

Dielo svetoznámej autorky detektívok Agathy Christie Pavučina uvádza v piatok v premiére trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP). Na jeho dosky sa žáner detektívky dostáva vôbec prvýkrát, režijne sa inscenácie ujal umelecký šéf divadla Juraj Bielik.



Dramaturgia divadla v Trnave, ako uviedol Bielik, sa programovo zameriava na neznáme, menej hrané či nové autorské tituly. „Pavučina tam presne zapadá, v našom kontexte je hra prakticky neznáma a ide o jej prvé uvedenie v rámci Slovenska i Česka,“ informoval.

Dej sa odohráva na anglickom vidieku, všetky postavy spojí nález mŕtvoly v knižnici. Pre tvorcov bolo naštudovanie detektívky zaujímavou skúsenosťou. „Je to iný spôsob rozmýšľania, treba hľadať, ako dávkovať informácie, ktoré musia odznieť, a ktoré naopak povedať ani zdôrazňovať nemožno. A navyše diváka aj zavádzať inými cestami, aby neodhalil to, ako to je, priskoro,“ povedal režisér. V prípade Pavučiny navyše ide o spojenie napätia s veľkou dávkou humoru, čo považoval za veľkú výzvu.

Do hlavnej postavy domácej panej Clarissy Hailsham-Brownovej obsadil Kristínu Kilo, trojicu jej priateľov a pomáhačov stvárnili Vladimír Jedľovský, Tomáš Vravník a hosťujúci Matúš Beniak. Manželom je Miroslav Beňuš a dcérou Pippou hosťujúca Annamária Janeková. Inšpektora hrá Martin Hronský a jeho policajta Braňo Mosný, záhradníčku Tatiana Kulíšková, majordóma Martin Križan a obeťou je Michal Jánoš.



Režisér pre inscenáciu zvolil živý hudobný sprievod. „Slavomír Kvasňovský dotvára atmosféru perkusiami, ktoré dokážu urobiť príslušné napätie. Reaguje na dianie na javisku,“ povedal Bielik. Scéna je dielom Pavla Andraška, kostýmy z Anglicka prvej polovice 20. storočia sú od Martina Kotúčka. Dramaturgom Pavučiny bol Mário Drgoňa.



Najbližšie uvedie DJP Pavučinu v termínoch 19. a 21. februára.