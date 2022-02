Prvé zábery z drámy Slúžka zverejnili vo videoklipe k piesni Verba

Historická dráma Slúžka, novinka režisérky Mariany Čengel Solčanskej, príde do kín na jeseň. Prvé zábery filmu zverejnili tvorcovia vo videoklipe titulnej piesne Verba (Vŕba). Tú k očakávanej snímke pripravil spevák Štefan Štec v spolupráci s hudobníkom Jurajom Líškom z kapely Fallgrapp.





Verba je pôvodne ukrajinská ľudová pieseň, ktorej spolupráca hudobníkov dala moderný šat. Štec je známym propagátorom rusínskeho folklóru, zatiaľ čo tvorba hudobného projektu Fallgrapp objavuje možnosti súčasnej elektronickej hudby. "Je o chlapcovi, ktorý odchádza a hovorí svojej dievčine, aby sa každú noc obaja pozerali na mesiac. Ten ich na diaľku spojí, pretože je len jeden. Zdá sa mi to, ako silný moment. Zvlášť v období svetovej pandémie, ktorá nás akosi rozdelila," približuje novinku Štec."Snažil som sa citlivo prepojiť odkaz minulej doby s tou dnešnou a myslím, že vznikla nádherná synergia dvoch svetov. Sveta minulosti, plného tradícií, hudby, krás i ťažkostí, so svetom, ktorý žijeme teraz, s novými technológiami, no zaťažení hľadaním riešení na veľmi podobné problémy," komentoval aktuálnu spoluprácu so Štecom Juraj "Fallgrapp" Líška, ktorý sa okrem iného venuje aj folklóru.Videoklip piesne je dielom režisérky Čengel Solčanskej, ktorá divákov oslovila kinohitmi Únos či Sviňa. V klipe použila zábery z pripravovaného filmu Slúžka. K jeho titulnej piesni má podľa vlastných slov vrúcny vzťah. "Pred šesťdesiatimi rokmi nakrútil veľký arménsky režisér Sergej Paradžanov film o ľuďoch žijúcich v Zakarpatskej Ukrajine Tiene zabudnutých predkov. Počas svadby hlavných hrdinov znie pieseň Verbovaja doštečka, jedna z najkrajších a najdojemnejších skladieb. Keď som sa dozvedela, že ju Štefan prespieval, považovala som to za znamenie a požiadali sme Štefana, aby ju zaspieval nielen pre náš film, ale aj v našom filme, aby tá pieseň a Štefanov nádherný hlas boli organickou a večnou súčasťou našej Slúžky," vysvetlila režisérka novej historickej drámy. Slúžku uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film na jeseň 2022.