Payout modernizuje digitálnu platobnú platformu v IBM Cloude

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský fintech využíva hybridný cloudový prístup na poskytovanie bezpečného cloudového riešenia digitálnych platieb európskym zákazníkom v rôznych odvetviach.Spoločnosť IBM dnes oznámila, že fintech Payout, poskytujúci služby platobnej brány a platformu otvoreného bankovníctva, zmodernizoval celú svoju technologickú infraštruktúru prechodom na IBM Cloud. Transformácia pomôže spoločnosti Payout posunúť jej stratégiu digitalizácie a zlepšiť jej riešenie digitálnych platieb so zvýšenou bezpečnosťou a škálovateľnosťou.Raketový vzostup fintechov v posledných rokoch pomohol rýchlemu nástupu nových technológií v odvetví bankových a finančných služieb s dôrazom na bezpečnosť. S cieľom riešiť rýchlo rastúci dopyt po digitálnych platbách vyvinula spoločnosť Payout riešenie, ktoré poskytuje podnikom vo viacerých odvetviach vrátane telekomunikácií, vzdelávania, automobilového priemyslu a farmácie efektívny spôsob spracovania transakcií, od platieb kartou, cez bankové prevody a platby cez QR kód až po okamžité platby vo všetkých slovenských bankách.Prechodom na IBM Cloud získal Payout flexibilnú infraštruktúru na rozšírenie svojej platformy naprieč krajinami a odvetviami a ponúka konzistentné digitálne platobné služby. Vďaka flexibilnému hybridnému cloudovému prístupu si teraz klienti môžu vybrať, kde si spustia riešenie Payout, či už v cloude, lokálne alebo v hybridnom cloudovom prostredí. Klienti Payoutu všetkých veľkostí môžu teraz s istotou vykonávať online transakcie na infraštruktúre podľa vlastného výberu."Payout je určený pre podniky, ktoré potrebujú rýchlejší, jednoduchší a spoľahlivejší spôsob presunu peňazí. Bezpečnosť je našou prioritou pri zavádzaní nových technológií a s IBM sme vedeli, že môžeme dosiahnuť najlepšiu kybernetickú bezpečnosť vo svojej triede. Potrebovali sme infraštruktúru, ktorá môže rásť s nami. Cloudová technológia nám umožňuje relatívne jednoduché škálovanie a poskytuje nám flexibilnú kapacitu pre našich súčasných a budúcich klientov. Naším cieľom je poskytnúť kompletný automatizačný nástroj pre malé a stredne veľké spoločnosti využívajúce API. Našimi službami pomáhame našim klientom zosúladiť stav ich platobných operácií v reálnom čase s účtami vedenými v rôznych bankách a iniciovať platbu z akéhokoľvek účtu. A to všetko priamo z ich informačného systému. Produkt Payout poskytuje malým a stredným podnikom nástroje na prijímanie platieb, odosielanie platieb a efektívnu prácu s nimi," hovorí výkonná riaditeľka Payout Jana Hmírová.V súčasnom svete práce na diaľku hybridný cloudový prístup otvára Payoutu možnosti využiť technológie s vyššou pridanou hodnotou, vrátane umelej inteligencie a cloudu na riešenie požiadaviek dnešnej digitálnej ekonomiky. Finančné spoločnosti a inštitúcie pracujú s veľkým objemom dokumentácie a vytvárajú, uchovávajú a zdieľajú veľké množstvo dát, čo otvára nové možnosti pre nové cloudové služby v tejto oblasti."Pre klientov v rýchlo sa rozvíjajúcom finančnom odvetví je agilné fungovanie životne dôležité. Cloud pomáha finančným spoločnostiam dostať ich produkty na trh rýchlo, prispôsobiť sa novým trendom alebo požiadavkám trhu a dokonca prispôsobiť stratégiu významným svetovým udalostiam. Túto flexibilitu treba využiť a je to možno jedna z najväčších výhod pri práci s IBM Cloudom," vysvetľuje Fridrich Matejík, riaditeľ IBM Slovensko.V rámci licencie PSD2 Payout poskytuje služby otvorených bankových služieb svojim zákazníkom v ôsmich európskych krajinách – na Slovensku, v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku.Informačný servis