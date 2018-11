PBS GROUP získal ďalšie významné zahraničné zákazky

Foto: PBS GROUP, a.s. Foto: PBS GROUP, a.s.

O PBS GROUP, a.s.

Spoločnosť PBS GROUP zastrešuje jednu z najdlhšie pôsobiacich strojárenských značiek na svetovom trhu – První brněnskou strojírnu. Tá je synonymom inovácií a kvality už viac ako 200 rokov. Skupinu tvorí

První brněnská strojírna, a.s. , ktorá pôsobí ako komplexný dodávateľ energetických zariadení so zameraním na priemyselné kotle, PBS ENERGO, a.s. , ktorá sa zameriava na vývoj, výrobu, dodávku a servis priemyselných parných turbín a expanzných plynových turbín a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. , ktorá úspešne podniká v leteckom priemysle a presnom strojárstve.

Bratislava 12. novembra (OTS) - V úvode druhého polroka tohto roka uzavreli spoločnosti První brnenská strojírna, a.s., a PBS ENERGO, a.s., ktorá patrí do energetickej časti českého strojárenského holdingu PBS GROUP, a.s., obchodné zmluvy na realizáciu niekoľkých zahraničných a domácich projektov. Potvrdil tak svoju pozíciu významného českého strojárenského podniku, ktorý úspešne expanduje do ďalších krajín. Na Slovensku bude PBS GROUP realizovať generálnu opravu turbogenerátora pre papierne MONDI SCP, a.s., Ružomberok. Celkový objem novo uzavretých kontraktov predstavuje takmer 6 miliónov eur (155 miliónov Kč).Český strojárenský holding PBS GROUP podpísal v druhom polroku 2018 ďalšie významné kontrakty v hodnote takmer 6 miliónov eur, čím si upevnil pozíciu významného hráča v energetickom strojárenstve nielen v Čechách, ale aj na zahraničných trhoch. Najväčší kontrakt uzavrela První brnenská strojírna, a.s., s jednou z najväčších koksárenských firiem na poľskom trhu, firmou GRUPA ZARMEN Sp. z. o.o.,“ hovorí, výkonný riaditeľ pre energetiku v spoločnosti PBS GROUP, a.s.Zmluva za viac ako 4,5 milióna eur (125 miliónov Kč) sa týka dodávky dvoch kotlov s parným výkonom 66 t/h a opcie na dodávku systému SNCR pre zníženie emisií NOx v spalinách. Kotly, ktoré budú spaľovať koksárenský plyn, sú určené pre koksovne v poľskom meste Čenstochová. Dodávka technológie, vďaka ktorej budú teraz môcť v Čenstochovej využiť koksárenský plyn ako zdroj energie pre okolité prevádzky, bude zrealizovaná v júli 2019. Po uvedení celého diela do prevádzky na konci budúceho roka si jeho majitelia sľubujú zníženie ekologickej záťaže bezprostredného okolia závodu, najmä vďaka využitiu odpadových produktov pre ďalšie činnosti koksovne.,“ hovorí, viceprezident spoločnosti ZARMEN Sp. z. o.o.Ďalšie tri zákazky servisného charakteru uzavrela spoločnosť PBS GROUP okrem domáceho trhu aj na Slovensku a tiež v Rusku. Ich hlavným cieľom je predĺženie životnosti existujúcich zariadení a zlepšenie ich prevádzkových parametrov. PBS GROUP ako originálny výrobca parných turbín, kotlov a dodávateľ komplexných energetických celkov zaisťuje na všetky dodávky generálne opravy podľa originálnej dokumentácie a s použitím originálnych náhradných dielov. Vďaka opraveným alebo novým konštrukčným prvkom sa tiež napríklad zlepšuje ich účinnosť alebo znižuje emisné zaťaženie okolitého prostredia.Komplexná servisná zákazka realizovaná na Slovensku zahŕňa generálnu opravu turbogenerátora pre papierne MONDI SCP, a.s,. v Ružomberku. Spoločnosť PBS ENERGO dodá náhradné diely a vykoná revíziu a následnú generálnu rekonštrukciu turbogenerátora TG 8. K odovzdaniu tohto diela zákazníkovi by malo dôjsť vo februári budúceho roka. V prípade druhej zahraničnej servisnej zákazky pôjde o výrobu a dodávku strategických náhradných dielov. PBS ENERGO dodá ruskej spoločnosti APATIT, a.s., v Čerepovci náhradné diely k turbíne PCPL 700. Aj táto zákazka v hodnote zhruba 290-tisíc eur (7,5 miliónov Kč) potvrdzuje, že sa servisná činnosť opäť stáva významnou súčasťou portfólia služieb PBS GROUP v sektore energetiky.