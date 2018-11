Stredná odborná škola energetická v Trnave je známa ako Energo

Učebňa elektrotechniky a výpočtovej techniky na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave v pondelok 12. novembra 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Na SOŠ energetickej v Trnave najviac rezonuje mechanik-elektrotechnik

Na snímke študenti v dielni na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave v pondelok 12. novembra 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Zo SOŠ energetickej v Trnave vychádzajú odborníci i športovci

Hlavný vchod na Strednú odbornú školu elektrotechnickú v Trnave v pondelok 12. novembra 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 12. novembra (TASR) – Pri pohľade na siluetu Trnavy v smere od Piešťan je internát Strednej odbornej školy energetickej (SOŠE) jednou z prvých výškových budov, ktorú vidno. Na okraji mesta pri štvrti Kopánka ju otvorili v septembri roku 1982. Jej vznik si vyžiadal sám život - atómová elektráreň v blízkych Jaslovských Bohuniciach a neskôr aj v Mochovciach potrebovali ľudí.povedala pre TASR riaditeľka SOŠE Iveta Bakičová. Názov bol Stredné odborné učilište energetické Trnava a ten vydržal až do septembra 2008. Škola vznikla ako komplexná s teoretickým vyučovaním, odborným výcvikom a internátnym zabezpečením. Bola jedinou svojho druhu a tak sa na štúdium hlásili chlapci z celého Slovenska. Hneď po svojom vzniku sa začala rýchlo rozvíjať a zaradila sa medzi najlepšie učilištia, nakoľko sa mohla opierať o vysoko kvalifikovaný potenciál pracovníkov jadrových elektrární.Medzičasom sa v roku 2002 zmenil zriaďovateľ, z ústrednej úrovne prešlo zriaďovateľstvo na Trnavský samosprávny kraj a z učilišťa sa v zmysle zákona stala odborná škola.uviedla Bakičová. Zachovávajú túto líniu doteraz a snažia sa stále hľadať a otvárať nové odbory.konštatovala riaditeľka školy, ktorú v Trnave prezývajú Energo.Brány SOŠE za viac ako tri desaťročia opustili tisícky absolventov, ktorí sa zaradili do pracovného procesu. V priebehu rokov privítala aj viaceré vzácne návštevy, medzi nimi bol i prezident Rudolf Schuster.Areál SOŠE pozostáva z viacerých objektov – pavilónov s triedami, odbornými učebňami a internátom, ktorý sa už dlhšie využíva aj na iný účel ako ubytovanie študentov SOŠE. "povedala Bakičová. Dve poschodia má v prenájme Trnavská univerzita, ktorá tým rieši chronický problém absencie dostatočnej vlastnej kapacity internátov.dodala Bakičová. Samostatný pavilón má v areáli školy školiace stredisko VÚJE, ktoré dlhodobo pripravuje špičkových pracovníkov pre oblasť energetiky z celého Slovenska. Škola má aj vlastný športový areál a telocvičňu.So 650 až 700 žiakmi ročne nepatrí Stredná odborná škola energetická (SOŠE) v Trnave medzi malé školy. Bývali počas jej vyše tridsaťročnej existencie aj lepšie časy, keď bola kapacita 900 študentov naplnená, na súčasnom počte sa odrazila demografická krivka i aktuálne preferovanie humanitného smerovania štúdia. SOŠE ponúka študentom štvorročné maturitné a trojročné učňovské odbory, s ktorými nebudú mať problém ujať sa na trhu práce.konštatovala riaditeľka Iveta Bakičová, ktorá po viac ako dvoch desiatkach rokov pôsobenia na škole ako pedagogička zasadla v auguste za riaditeľský stôl. O absolventov podľa jej slov majú záujem elektrárne, automobilky, železnice.dodala Bakičová. Už druhý rok majú žiakov tohto odboru na duálnom vzdelávaní.informovala Bakičová. Záujem prejavili i ďalší, avšak zaradiť sa do systému duálneho vzdelávania nie je úplne jednoduchý proces.povedala. Praktické skúsenosti možno na SOŠE získať aj mimo duálneho vzdelávania, škola spolupracuje s viacerými spoločnosťami.SOŠE pred šiestimi rokmi overovala ako jedna z troch odborných škôl na Slovensku životaschopnosť študijného odboru technik energetických zariadení budov. Financoval to neinvestičný EkoFond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. "povedala Bakičová. Záujem na SOŠE je aj o študijný odbor grafik digitálnych médií, ktorý študujú aj dievčatá a technik informačných a telekomunikačných technológií.V trojročných učebných odboroch majú odbor elektromechanik so zameraním na silnoprúdovú a úžitkovú techniku a ako jediní na Slovensku aj odbor mechanik-opravár pre plynárenské zariadenia. "dodala Bakičová.Riaditeľka na svoje miesto nastúpila s víziou zatraktívniť školu pre žiakov základných škôl a pritiahnuť ich k štúdiu na SOŠE. Má úmysel rozšíriť portfólio študijných možností.povedala Bakičová.Stredná odborná škola energetická (SOŠE) v Trnave poskytuje svojim študentom mimo vyučovania dostatok možností na kultúrne, športové či spoločenské vyžitie. Každý školský rok otvára viaceré krúžky, do ktorých sa môžu zapísať a podieľať sa na ich činnosti. Krúžky pomáhajú žiakom rozvíjať ich zručnosti a možno preto nie je náhodou, že medzi absolventmi SOŠE sú aj viacerí známi športovci.spomenula nedávnych absolventov riaditeľka školy Iveta Bakičová. Ďalší futbalista Matúš Repa, ktorý prestúpil do talianskej ligy, je ešte stále žiakom SOŠE a druhák na odbore mechanik počítačových sietí, kickboxer Patrik Nitecký sa umiestňuje na popredných miestach medzinárodných šampionátov.uviedla.Na zlepšenie práce a vzdelávacieho procesu školy sa SOŠE podľa Bakičovej snaží získať prostriedky z rôznych grantových schém.informovala riaditeľka. Dodala, že SOŠE sa zúčastňuje už jedenásť rokov na projektoch Európskej únie, konkrétne Comenius a Erasmus+.uviedla Bakičová. Žiaci SOŠE dosiahli bronzové a strieborné medaile v Programe DofE - Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu, ktorú zastrešuje britská kráľovská rodina. Program pripravuje mladých ľudí pre život a zamestnanie.Pred troma rokmi realizovala škola vlastný projekt Príprava absolventov pre potreby trhu práce cez výzvu ministerstva školstva.povedala riaditeľka. Snahou školy pre budúcnosť je podľa Bakičovej nájsť zdroje na obnovu celého areálu. Úloh pred nimi vidí niekoľko – obnova celej budovy internátu, nákup nového nábytku do uvoľnených priestorov, výmena okien, regulácia kúrenia, rekultivácia športovísk i okolia školy.povedala Bakičová. Popri materiálnych potrebách je to ale najmä pokračovanie v línii elektrotechnických odborov, ich modernizovanie, prinášanie inovácií do vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek energetiky, elektrotechniky a priemyslu.