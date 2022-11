Pčolinský sa obul do poslancov za SaS, ich neospravedlnené absencie by sa vraj mali riešiť

Zákulisné dohody koalície

Matovič na koaličnej rade

19.11.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda parlamentu Peter Pčolinský Sme rodina ) pokladá za problém, že poslanci za hnutie Sloboda a Solidarita (SaS) opakovane vynechávajú rokovania parlamentu.Ako povedal v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl, na tohtotýždňovom rokovaní parlamentu napočítal v sále piatich poslancov za SaS, pričom len jedna poslankyňa bola ospravedlnená, pretože bola na zahraničnej pracovnej ceste.„Ja sa pýtam, kde bolo ďalších 15 poslancov za SaS, pretože neboli ospravedlnení. Otázka je, aká sankcia bude nasledovať, pretože v zmysle rokovacieho poriadku, ak máte neospravedlnené dva dni, prichádzate o polovicu platu a ak je neospravedlnených viac dní, prichádzate o celý plat," poukázal Pčolinský.Poslanci za SaS sú podľa slov Pčolinského „neuveriteľní farizeji a majú pocit, že majú patent na rozum". „Keby aspoň boli ticho a nevyskakovali, že oni chcú rokovať a keď sa rokuje, tak neprídu, lebo sú niekde na pláži v zahraničí," podotkol.Pčolinský nerozumie vyjadreniu šéfa SaS Richarda Sulíka , ktorý zdôvodnil neúčasť SaS na voľbe podpredsedu parlamentu tým, že existujú zákulisné dohody koalície s časťou opozície. Podľa neho každý vie, že na zvolanie podpredsedu parlamentu treba 76 hlasov a menšinová vláda toľko hlasov nemá.Je preto logické, že musel dostať hlasy aj od opozičných poslancov. „Dostal som hlasy zo strany Smer-SD , od Hlasu-SD Republiky a aj od nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu . To nie je žiadne tajomstvo a ani žiadne zákulisné ťahy," vyhlásil Pčolinský.Podľa podpredsedu parlamentu bola v minulosti úvaha, že by nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa Život – Národná strana ) mohli vstúpiť do poslaneckého klubu Sme rodina, no teraz to nie je témou dňa. „Nevstupujú do nášho klubu a myslím si, že do konca volebného obdobia ani nevstúpia," povedal.Tomášovi Tarabovi prešli v parlamente viaceré návrhy a opozícia koalíciu upodozrieva z toho, že má s „tarabovcami“ dohodu, keďže vďaka týmto poslancom zas koalícii prešlo viacero zákonov. Pčolinský reagoval, že v prípade Tarabu išlo o návrhy z oblasti pôdohospodárstva, s ktorými rezort súhlasil. Podľa neho koalícia nemá problém vypočuť si dobré návrhy poslancov.„Všimnite si, že prešiel aj návrh poslanca Habánika zo Smeru-SD. Viete, čo je problém? Je zvykom v slovenskej politike, že podám návrh zákona, urobím k tomu veľkú tlačovku a potom kričím a búcham do stola, že tá zlá koalícia mi to neodsúhlasila, ale ja sa len pýtam, s kým ste boli rokovať?" poukázal Pčolinský.Pripustil, že s týmto problémom sa stretli aj v koalícii, keď minister financií Igor Matovič OĽaNO ) prišiel s návrhmi, ktoré neboli prerokované na koaličnej rade. „Už sa to nestáva. Stalo sa to jeden – dvakrát, dali sme mu to patrične ´vyžrať´ na koaličnej rade," skonštatoval Pčolinský.