Horskí záchranári zasahovali v Slovenskom raji pri 25 smrteľných nehodách

Apel na turistov

Až 20 percent turistov nemalo podľa Biskupiča počas tohtoročných letných mesiacov uzatvorené poistenie na zásah HZS, ktoré im finančne pokryje náklady spojené so záchrannou a pátracou činnosťou.

Uzatvorené chodníky

19.11.2022 (Webnoviny.sk) - Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny od 15. júna do 31. októbra zasahovali pri 25 smrteľných nehodách. „V porovnaní s minulým rokom je to percentuálny nárast až o 56,25 percenta," dodal riaditeľ HZS Marek Biskupič Priemerný vek osôb, ktoré počas leta v horách zahynuli, je 52 rokov. HZS pomáhala najčastejšie slovenským turistom, a to v 235 prípadoch, poľským turistom v 63 prípadoch a českým turistom v 62 prípadoch.Horskí záchranári apelujú na turistov, aby ani v tomto jesennom období nepodceňovali prevenciu a prípravu na túru. Návštevníkom hôr odporúčajú vziať si so sebou na túru zimný výstroj a výzbroj (stúpacie železá, paličky), teplé a náhradné oblečenie, turistickú obuv, čiapku a rukavice, zdroj svetla či dobre nabitý mobilný telefón. „Svedomitým plánovaním túry, jej prípravou a sledovaním počasia značne znížite riziko nehody," zdôraznil Biskupič.V uplynulom týždni (od 7. do 13. novembra) požiadali HZS o pomoc viacerí turisti. O pomoc požiadali turisti v Slovenskom raji pri návrate na Podlesok, ktorí podcenili skoré stmievanie, nemali nabitý mobil, baterku ani čelovú lampu. HZS pomáhala aj hubárke, ktorá zablúdila v lokalite Kalište. V blízkosti hotela Kosodrevina zas spadla turistka, ktorá pri páde utrpela tržné poranenie hlavy.Na snehovom poli pod sedlom Kohútik smerom ku Chate pod Rysmi sa pošmykol turista, ktorý si pri páde poranil obe končatiny. Počas pohybu v teréne nad Dedovkou horskí záchranári našli ležiaceho muža v bezvedomí, ktorý bol pravdepodobne intoxikovaný alkoholom. Bol podchladený, navyše s tržnou ranou na temene hlavy. Po odovzdaní zdravotníkom sa jeho zdravotný stav náhle zhoršil a muž aj napriek maximálnemu úsiliu záchranárov zomrel.Aktuálne sú z dôvodu požiaru suchej trávy na hrebeni Malej Fatry v sobotu 12. novembra, kde požiar zasiahol plochu asi 300 x 300 metrov uzatvorené niektoré turistické chodníky. A to červeno značený turistický chodník zo Snilovského sedla na Poludňový grúň, modro značený turistický chodník zo Šútova na Chatu pod Chlebom a žlto značený chodník zo Sedla za Hromovým smerom na Chatu pod Chlebom.