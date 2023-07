Pčolinský si praje prezidenta, ktorý bude spájať a potvrdil, že Sme rodina nebude mať vlastného kandidáta

2.7.2023 (SITA.sk) - Hnutie Sme rodina jednoznačne deklarovalo, že nemá záujem mať vlastného kandidáta na prezidenta.V diskusnej V politike v telvízie Ta3 to uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pčolinský (Sme rodina).Dodal, že sa vyjadrili, že si počkajú, kto bude chcieť kandidovať. Pčolinský si myslí, že kandidatúr na prezidenta bude pribúdať po predčasných parlamentných voľbách v septembri.Prial by si prezidenta, ktorý bude spájať ľudí i politikov. „Nesmie to byť prezident, ktorý bude rozdeľovať spoločnosť," povedal Pčolinský.