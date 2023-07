Pre opatrovateľky je minimálna mzda maximom, vláda na ne vytiahla bič, tvrdí komora opatrovateliek

Krátenie výšky príspevku

Pripočítava sa aj rodičovský dôchodok

2.7.2023 (SITA.sk) - Vláda vytiahla bič na opatrovateľky v produktívnom veku, pre ktorých je minimálna mzda ich absolútnym maximom.Vzhľadom na mimoriadne zvýšenie dôchodkov od júla tohto roka o 10,6 percenta môžu prísť o značnú časť príspevku na opatrovanie. V tlačovej správe na to upozornila Komora opatrovateliek Slovenska „Už dnes sa nám ozývajú opatrovateľky, ktoré boli zasiahnuté pri januárovej valorizácii dôchodkových dávok“, uviedla podpredsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska Iveta Ždiľová.Víta zvyšovanie dôchodkov, upozorňuje však na riziko, ktoré predstavuje podmienka krátenia výšky príspevku na opatrovanie. „Ohrozí to ekonomickú sebestačnosť domácich opatrovateliek a ich rodín," varuje.Komora opatrovateliek vyzýva vládu, aby vypracovala aspoň legislatívny návrh a podnikla nevyhnutné kroky na urýchlenie zmeny v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.Navrhuje odstrániť podmienku krátenia príspevku na opatrovanie o sumu, o ktorú príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje dvojnásobok sumy životného minima alebo zvýšiť hranicu prevyšujúcu sumu životného minima na trojnásobok, ako je to v prípade, že opatrovanou osobou je dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím.Suma životného minima sa od 1. júla zvýšila na 268,88 eura, čo v dvojnásobku predstavuje 537,76 eura. Priemerný starobný dôchodok na Slovensku presahuje sumu 578 eur.„K sume starobného dôchodku sa naviac pripočítava suma rodičovského dôchodku, výsluhového dôchodku, v niektorých prípadoch aj invalidného dôchodku, čo môže pomôcť hranicu dvojnásobku životného minima prekročiť," dodala komora opatrovateliek.