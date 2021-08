Pecka z Unionu! Získajte až 300 eur na vaše zuby a oči od zdravotnej poisťovne

Po novom tak dostanete 100 eur na ošetrenie u zubára a ďalších 50 eur na dentálnu hygienu

Ďalšou novinkou je príspevok 150 eur na oči! Súčasťou balíčka je:

Komplexné očné vyšetrenie v hodnote 50 €

OCT (Optická koherentná tomografia) vo výške 30 €

Príspevok na okuliare v sume 70 €

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Jednoznačne najobľúbenejším benefitom v zdravotnej poisťovni Union je príspevok na zuby. Ročne ho využijú desaťtisíce Slovákov a s cieľom pomôcť im ušetriť na nákladoch za dentálne ošetrenia prichádza Union s novinkou – príspevok na zuby sa zvyšuje o ďalších 50 eur."Našim poistencom ponúkame možnosť využiť príspevok na zuby aj jednorazovo. To znamená, že ak zaplatíte u zubára napríklad 90 eur za plombu, dostanete naraz celú túto sumu a nie napríklad len 30 eur, ako inde," hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione. Ako ďalej vysvetľuje, z interných štatistík vyplynulo, že Slováci navštívia svojho zubára priemerne dvakrát do roka – raz na prevenciu a raz na ošetrenie. Preto je 100 eur jednorazovo bezkonkurenčne najštedrejšia ponuka na trhu a reálne pomáha rodinám šetriť peniaze.Toto vyšetrenie môžete absolvovať preventívne, ale aj keď pociťujete nejaké konkrétne problémy. Mohli by sme ho nazvať aj preventívnou prehliadkou pre vaše oči. Vo vybraných očných klinikách po celom Slovensku ho môžete mať dokonca úplne bez doplatku.Ide o bezkontaktné zobrazovacie vyšetrenie vnútorných štruktúr oka, ktoré je najčastejšie využívané pri ochoreniach sietnice, ako sú napríklad degenerácia žltej škvrny, diabetické zmeny, zápaly či poúrazové stavy. Lekári vám ho navrhnú, aj keď majú podozrenie na glaukóm alebo niektoré neurologické ochorenia ako skleróza multiplex, či Alzheimer.Ak máte doma dieťa vo veku do 18 rokov, ktoré potrebuje okuliare, môžete Union požiadať o príspevok 70 € na okuliarový rám. Vo väčšine prípadov ide o celú cenu nového rámu, takže využiť sa vám to rozhodne oplatí! Ak máte doma dve deti, ktoré potrebujú okuliare, požiadať o benefit môžete hneď dva krát – ušetríte tak 140 eur.Obe novinky začnú platiť 1.1.2022Informačný servis