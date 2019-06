Pediatrická vakcína od Sanofi Pasteur je najpodávanejšou šesťzložkovou vakcínou na svete, so 63 % podielom v počte dávok

Nová štúdia uvádza podrobnosti o vzorcoch používania pediatrických šesťzložkových vakcín s acelulárnou pertusickou zložkou (aP), množstvách podávaných v jednotlivých štátoch a regiónoch a hlavných výrobcoch.



BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk)Sú kombináciou očkovacích látok šesť v jednej (alebo 5 + 1), ktorá sa odporúča podávať v troch alebo štyroch dávkach na ochranu detí do jedného roka života proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hemofilovej infekcii typu B a hepatitíde typu B.Vďaka tomu, že šesťzložkové očkovacie látky obsahujú šesť antigénov v jednej dávke, zvyšujú mieru pokrytia, zaisťujú prístup k inaktivovanej očkovacej látke proti detskej obrne (IPV), znižujú riziko oneskorených alebo vynechaných vakcinácií, ale aj mieru komplikácií spojených s viacnásobným podávaním intramuskulárnych injekcií. Znižujú aj náklady na skladovanie a administráciu.V roku 2018 spotrebovalo top 25 krajín viac ako 30 miliónov dávok šesťzložkovej vakcíny, čo predstavuje 86 % svetovej spotreby tejto očkovacej látky.Vakcíny majú dve hlavné formy: Vakcíny DTwP, ktoré majú celobunkovú zložku proti čiernemu kašľu, a vakcíny DTaP, ktoré obsahujú dve alebo viac acelulárnych (bezbunkových) zložiek proti čiernemu kašľu. Hoci sú vakcíny aP drahšie, boli vyvinuté preto, aby riešili nepriaznivé reakcie, ktoré boli občas pozorované v prípade celobunkových vakcín. Napriek tomu zostávajú vakcíny DTwP najčastejšie používanými, pričom predstavujú 83 %, čiže 380 miliónov dávok podaných v roku 2018.Trh s očkovacími látkami DTaP sa teraz významne posúva smerom k šesťzložkovým variantom. Platí to hlavne v Európe a v ostatných štátoch s obyvateľstvom s vysokými príjmami, kde práve značné výhody šesťzložkových vakcín vedú k preferovaniu týchto vakcín. Zo 75 miliónov dávok očkovacích látok DTaP spotrebovaných v roku 2018 bolo 35 miliónov, čiže 47 %, šesťzložkových.Top 25 krajín v spotrebe šesťzložkových očkovacích látok predstavovalo 86 % svetovej spotreby (30 miliónov dávok). Štáty sú geograficky rôznorodé: Irak, Južná Afrika a Mexiko spotrebovali viac ako 3 milióny dávok, pričom Nemecko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko spotrebovali jednotlivo viac ako 2 milióny dávok. Celkovo predstavuje Európa 44 % objemu spotreby šesťzložkových očkovacích látok.Komerčne sú k dispozícii tri druhy pediatrických šesťzložkových očkovacích látok od výrobcov: Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline a MCM. V roku 2018 bol jasným svetovým lídrom s celkovým objemom 63 % (cca 19 miliónov dávok) Sanofi Pasteur, potom nasledoval GlaxoSmithKline s 33 % a MCM so 4 %.Na verejných trhoch (tie, kde vláda znáša časť nákladov alebo všetky náklady na imunizáciu) mala vakcína od spoločnosti Sanofi Pasteur ešte dokonca vyšší podiel, konkrétne 69,6 %.Pediatrická šesťzložková vakcína od Sanofi Pasteur je jediná značka používaná v národnej imunizačnej schéme ôsmich verejných trhov: Irak, Mexiko, Južná Afrika, Saudská Arábia, Líbya, Kazachstan, Belgicko a Čile. V týchto štátoch bola v roku 2018 podaná táto očkovacia látka pol miliónu predčasne narodených detí (deti narodené pred 37. týždňom tehotenstva).Ako plne tekutá očkovacia látka pripravená na okamžité použitie je jedinou šesťzložkovou očkovacou látkou, ktorá má predkvalifikačný status udelený Svetovou zdravotníckou organizáciou. Ako jediná je k dispozícii vo vopred naplnených striekačkách, ako aj v jednodávkových ampulkách.Inzercia