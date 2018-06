Pekári chcú označovať obchody, ktoré nakupujú pečivo za poctivé ceny

Na snímke sprava podpredseda Rady pekárov SR Viktor Gumán, predsedníčka predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová, predseda Únie priemyselných pekárov Slovenska (ÚPPS) Vladislav Baričák, prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak, generálny riaditeľ Sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva hospodárstva a regionálneho rozvoja SR Milan Lapšanský a viceprezident Zväzu obchodu (ZO) SR Tadeusz Frackowiak počas tlačovej konferencie k podpisu Memoranda o poctivom obchode. Slovenskí pekári a domáci maloobchodníci sa spojili v boji proti nekalým obchodným praktikám a za poctivý obchod. V Bratislave 27. júna 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) – Slovenskí pekári chcú označovať obchody, ktoré od nich nakupujú pekárske výrobky za poctivé ceny. Spotrebitelia tak môžu vidieť, ktoré obchody sa správajú k pekárom férovo.Táto iniciatíva s názvomje súčasťou memoranda, ktoré v stredu podpísali predstavitelia Zväzu obchodu (ZO) SR so zástupcami Únie priemyselných pekárov SR. Podľa predsedu Únie priemyselných pekárov SR Vladislava Baričáka je táto myšlienka ešte veľmi čerstvá, dotvárať sa bude v priebehu leta.V rámci iniciatívy chcú pekári na základe zverejnených kritérií hodnotiť ekonomické správanie jednotlivých odberateľov pekárenských výrobkov. Chceli by teda označovať logom poctivé predajne, ktoré spadajú pod Zväz obchodu SR. Zároveň budú letákmi informovať spotrebiteľov o tom, že daný obchod nakupuje pekárske výrobky za poctivé ceny.vysvetlil Baričák.Pripomenul, že pekárensky priemysel je jedeným z najohrozenejších v rámci potravinárskeho odvetvia.zdôraznil Baričák. Zároveň zmeny legislatívy túto situáciu podľa neho zhoršujú. Napríklad zvýšenie príplatkov za prácu v noci či počas víkendov, ktoré sa zaviedlo od mája tohto roka.Práve podpísané Memorandum o poctivom obchode by malo napomôcť pri riešení situácie pekárov. Podľa prezidenta ZO SR Martina Katriaka memorandum potvrdzuje dobré vzťahy medzi slovenskými obchodníkmi a pekármi.konštatoval Katriak.V duchu memoranda sa Rada pekárov Slovenskej republiky zaviazala vyvíjať maximálne úsilie pri transparentnom zdôvodnení predajnej ceny a cenových návrhov pekárenských výrobkov, tiež konštantnú podporu slovenských obchodov a obchodných sietí vo vzťahu k spoľahlivosti, kvalite a dostupnosti slovenských pekárenských výrobkov. Zároveň sa zaviazala na vytvorení spravodlivých obchodných podmienok pre všetkých odberateľov.Na druhej strane Zväz obchodu SR má podľa memoranda podporovať a propagovať slovenských prvovýrobcov pekárenských výrobkov, spolupracovať pri tvorbe cenových dohôd a rešpektovať a dodržiavať ustanovenia platného zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.