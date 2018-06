Prešovskí poslanci sa zaoberali novým futbalovým štadiónom

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - František Iván Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - František Iván

Prešov 27. júna (TASR) – Novým futbalovým štadiónom sa na stredajšom rokovaní zaoberali prešovskí mestskí poslanci. Schválili finančný príspevok za mesto a odobrili tiež konateľa. Primátorke Andrey Turčanovej z dôvodu zmien odporučili, aby požiadala o zvolanie Valného zhromaždenia spoločnosti Futbal Tatran Aréna."Na základe spracovanej projektovej dokumentácie máme výslednú projektovú sumu, ktorú bude treba vynaložiť na výstavbu futbalového štadióna. Táto suma je pred verejným obstarávaním, čiže bude, samozrejme, ešte upravená, predpokladám, že dole. Potrebovali sme schváliť finančný rámec, to znamená finančný rámec partnerov, jednak mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja (PSK). V pondelok to bolo na rokovaní Zastupiteľstva PSK, na ktorom poslanci vzali na vedomie túto informáciu a teraz v rámci rokovania zastupiteľstva mesta Prešov vlastne prijali uznesenie, že podporia výstavbu futbalového štadióna finančne. Pre mesto je to suma maximálne 5,5 milióna eur ako pre 50-percentného partnera," uviedol pre TASR jeden z konateľov spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s.r.o., Artúr Benes.Celkové náklady na výstavbu arény sú podľa jeho slov naprojektované na 13,4 milióna eur bez DPH pred verejným obstarávaním. "Predpokladám, že táto suma bude nižšia, na túto stavbu dostávame dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 2,4 milióna eur," povedal Benes."Nasledujú ďalšie procesy ako vydávanie stavebného povolenia a verejné obstarávanie. Dúfam, že nenastanú žiadne komplikácie, takže si myslím, že v roku 2020 na jar, by sa tam mohol hrať futbal," priblížil Benes.Poslanci tiež schválili Milana Macka za tretieho konateľa spoločnosti. "Každý zo spoločníkov si navrhol ďalšieho konateľa, ktorý zastupuje ich záujmy, vlastne tejto spoločnosti, čiže Milan Macko bol schválený za mesto Prešov, riaditeľ Úradu PSK (Jozef Cvoliga, pozn. TASR) je konateľom za Prešovský samosprávny kraj a ja som niekde medzitým," dodal Benes.Kapacita štadióna by mala byť okolo 5000 miest. Bude mať tiež určité zaujímavosti. Benes spomenul kaplnku, ktorá je jednou z povinných miestností, pokiaľ má štadión spĺňať kritériá na organizovanie medzinárodných podujatí. Sú tam tiež navrhnuté miestnosti pre antidopingových komisárov či predstaviteľov UEFA.Spoločnosť Futbal Tatran Aréna bude prenajímať štadión FC Tatranu Prešov. Pôjde však o mestský štadión, ktorý bude slúžiť viacerým aktivitám v meste aj podujatiam regionálneho charakteru.