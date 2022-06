Pekarík strávil v Herthe Berlín už desať sezón a ešte nekončí, v modro-bielom drese bude hrať aj ďalší rok

Pekarík je cenným hráčom tímu

Hertha sa stala jeho veľkou súčasťou

Pomáha aj slovenskej reprezentácii

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový obranca Peter Pekarík bude aj v sezóne 2022/2023 pôsobiť v nemeckom bundesligovom klube Hertha Berlín . Tridsaťpäťročný krajný bek s tímom predĺžil zmluvu o jeden rok. Informuje o tom oficiálny web klubu.Slovenský reprezentant je v Herthe najdlhšie pôsobiacim hráčom a čaká ho už jedenásta sezóna v modro-bielom drese."Peky v predchádzajúcom ročníku opäť dokázal, aký cenný pre nás je. Je to absolútny profesionál, spoľahlivý a vždy koná v záujme klubu. Prístupom a mentalitou je pre nás veľmi dobrý. Som preto veľmi rád, že s nami zostáva aj na ďalší rok," uviedol na klubovom webe výkonný riaditeľ klubu Fredi Bobic na adresu žilinského rodáka.Peter Pekarík prišiel do Herthy v lete 2012 z Wolfsburgu, ktorého kmeňovým hráčom bol štyri roky a sezónu 2011/2012 strávil v Turecku na hosťovaní v Kayserispore. Pred odchodom do Nemecka počas ročníka 2008/2009 hral za rodnú Žilinu a jednu sezónu aj za Dubnicu nad Váhom.Za Herthu zatiaľ absolvoval 193 ligových duelov a strelil v nich 4 góly, celkovo za berlínsky klub odohral 210 súťažných zápasov."Myslím si, že po desiatich rokoch v Herthe už nemusím zdôrazňovať, ako veľmi sme sa ja a moja rodina stali súčasťou Herthy a Berlína. Klub hrá v našich životoch veľkú úlohu a som rád, že spolu absolvujeme ďalšiu sezónu," povedal Pekarík na oficiálnom klubovom webe.Aktuálne je Pekarík súčasťou slovenskej reprezentácie, ktorá v prvej polovici júna absolvuje štyri stretnutia v Lige národov 2022/2023. Už v piatok večer Slováci v srbskom Novom Sade vyzvú výber Bieloruska, potom ich čakajú ešte dve stretnutia proti Kazachom a jedno proti výberu Azerbajdžanu.